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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Бетис
Атлетико - Бетис: обзор матча 24 октября 2020
Атлетико
24.10.2020, суббота, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
46'
М. Льоренте
90+1'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бетис
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Р. Лоди
90'
+1
Замена
Витоло
️️️️
Я. Карраско
83'
80'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Санабрия
80'
Замена
В. Руис
️️️️
Г. Родригес
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Эрмосо
77'
72'
Красная карточка
М. Монтойя
65'
Замена
Хоакин
️️️️
К. Тельо
65'
Замена
Л. Морон
️️️️
В. Карвалью
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Корреа
57'
Желтая карточка
Коке
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Льоренте
Пас отдал
М. Эрмосо
46'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Л. Торрейра
46'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Т. Лемар
46'
Желтая карточка
Л. Суарес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
26
Альваро Гарсия
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Облак
15
Савич
18
Фелипе
22
Эрмосо
2
Триппьер
34
Торрейра
14
Льоренте
6
Коке
18
Лемар
10
Корреа
9
Суарес
4-1-1-3-1
1
Браво
33
Монтойя
5
Бартра
2
Манди
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
37
Тельо
19
Санабрия
22
Эрмосо
6
Лоди
6
Лоди
22
Эрмосо
18
Лемар
16
Эррера
16
Эррера
18
Лемар
Карраско
7
Витоло
7
Витоло
Карраско
34
Торрейра
10
Карраско
10
Карраско
34
Торрейра
10
Корреа
79
Феликс
79
Феликс
10
Корреа
2
Родригес
4
Руис
4
Руис
2
Родригес
37
Тельо
17
Хоакин
17
Хоакин
37
Тельо
19
Санабрия
7
Иглесиас
7
Иглесиас
19
Санабрия
10
Карвалью
80
Морон
80
Морон
10
Карвалью
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
26
Альваро Гарсия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Даниэль Ребольо
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
10
Родри
АП
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
26
Альваро Гарсия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
10
Родри
АП
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетико - Бетис
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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