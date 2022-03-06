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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 06 марта 2022
Бетис
06.03.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико
45+5'
К. Тельо
2'
Ж. Феликс
61'
Ж. Феликс
80'
Т. Лемар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Атлетико
87'
Желтая карточка
М. Льоренте
Желтая карточка
А. Руйбаль
87'
83'
Замена
Х. Серрано
️️️️
Р. Де Пауль
83'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Ж. Феликс
80'
ГОЛ! 1:3!
Т. Лемар
Пас отдал
А. Гризманн
Желтая карточка
К. Тельо
71'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
66'
Замена
Хуанми
️️️️
Хоакин
66'
64'
Желтая карточка
Я. Карраско
61'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Феликс
Пас отдал
М. Льоренте
Замена
Г. Родригес
️️️️
П. Акуоку
58'
Желтая карточка
М. Бартра
50'
46'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Р. Лоди
ГОЛ! 1:1!
К. Тельо
Пас отдал
Ю. Сабали
45'
+5
Желтая карточка
П. Акуоку
40'
34'
Желтая карточка
Э. Эррера
27'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Корреа
Желтая карточка
Б. Иглесиас
23'
21'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Ш. Врсалько
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Гуардадо
11'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
А. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Жоэль
ВР
1
Руй Силва
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
10
Янник Карраско
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Браво
4
Руис
5
Бартра
20
Сабали
10
Карвалью
24
Акуоку
18
Гуардадо
17
Хоакин
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Иглесиас
3-2-3-1-1
13
Облак
17
Рейнилду
18
Фелипе
20
Хименес
24
Врсалько
6
Лоди
14
Льоренте
16
Эррера
7
Де Пауль
10
Корреа
79
Феликс
24
Акуоку
2
Родригес
2
Родригес
24
Акуоку
18
Гуардадо
37
Тельо
37
Тельо
18
Гуардадо
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
17
Хоакин
7
Хуанми
7
Хуанми
17
Хоакин
7
Де Пауль
42
Серрано
42
Серрано
7
Де Пауль
6
Лоди
18
Лемар
18
Лемар
6
Лоди
24
Врсалько
10
Карраско
10
Карраско
24
Врсалько
10
Корреа
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Корреа
79
Феликс
9
Суарес
9
Суарес
79
Феликс
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
1
Руй Силва
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
23
Бенжамин Леком
ВР
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
1
Руй Силва
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
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