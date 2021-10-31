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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Бетис
Атлетико - Бетис: обзор матча 31 октября 2021
Атлетико
31.10.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
3 : 0
Завершен
Бетис
26'
Я. Карраско
63'
Г. Пеццелла (АГ)
80'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бетис
Замена
Р. Лоди
️️️️
Я. Карраско
88'
Замена
М. Кунья
️️️️
Р. Де Пауль
84'
Замена
Э. Эррера
️️️️
А. Корреа
83'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
Я. Карраско
80'
78'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
78'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
А. Гуардадо
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Л. Суарес
71'
66'
Замена
Г. Родригес
️️️️
В. Карвалью
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Г. Пеццелла
63'
46'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
46'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Родри
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Корреа
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
15
Савич
22
Эрмосо
20
Хименес
2
Триппьер
6
Коке
7
Де Пауль
10
Карраско
10
Корреа
9
Суарес
7
Гризманн
4-1-1-2-2
1
Браво
33
Монтойя
2
Пеццелла
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
10
Карвалью
18
Гуардадо
10
Родри
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
10
Карраско
6
Лоди
6
Лоди
10
Карраско
10
Корреа
16
Эррера
16
Эррера
10
Корреа
9
Суарес
79
Феликс
79
Феликс
9
Суарес
7
Де Пауль
10
Кунья
10
Кунья
7
Де Пауль
10
Карвалью
2
Родригес
2
Родригес
10
Карвалью
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
10
Родри
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Родри
18
Гуардадо
10
Гонсалес
10
Гонсалес
18
Гуардадо
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетико - Бетис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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