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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 20 августа 2023
Бетис
20.08.2023, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Атлетико
Замена
А. Гуардадо
️️️️
А. Перес
84'
80'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
Х. Крус
️️️️
А. Руйбаль
72'
Замена
Родри
️️️️
Иско
72'
65'
Замена
С. Лино
️️️️
Я. Карраско
64'
Замена
А. Мората
️️️️
Т. Лемар
64'
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Депай
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
62'
Желтая карточка
Иско
51'
46'
Замена
П. Барриос
️️️️
М. Льоренте
43'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
А. Руйбаль
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
16
Абнер
2
Пеццелла
5
Фелипе
20
Сабали
21
Рока
2
Родригес
22
Иско
24
Руйбаль
22
Перес
7
Иглесиас
3-3-2-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
22
Эрмосо
15
Савич
28
Витсель
14
Льоренте
7
Де Пауль
18
Лемар
10
Карраско
7
Гризманн
10
Депай
22
Перес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
22
Перес
24
Руйбаль
19
Крус
19
Крус
24
Руйбаль
22
Иско
10
Родри
10
Родри
22
Иско
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
14
Льоренте
8
Барриос
8
Барриос
14
Льоренте
10
Депай
8
Ньигес
8
Ньигес
10
Депай
10
Карраско
16
Лино
16
Лино
10
Карраско
7
Де Пауль
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Де Пауль
18
Лемар
21
Мората
21
Мората
18
Лемар
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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