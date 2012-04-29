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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 29 апреля 2012
Бетис
29.04.2012, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 36 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
86'
А. Посуэло
88'
Х. Перейра
63'
Коке
90+4'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетико
+4
ГОЛ! 2:2!
Р. Фалькао
Желтая карточка
А. Амайя
Замена
П. Мартин
️️️️
Тиагу
ГОЛ! 2:1!
Х. Перейра
Пас отдал
Х. Перейра
ГОЛ! 1:1!
А. Посуэло
Пас отдал
Р. Кастро
Желтая карточка
Ириней
Замена
А. Туран
️️️️
Э. Сальвио
Замена
А. Посуэло
️️️️
Р. Санта Крус
Желтая карточка
Х. Перейра
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
Р. Фалькао
Замена
Коке
️️️️
Диего
Замена
Х. Перейра
️️️️
С. Севилья
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
Х. Матилья
Желтая карточка
Э. Сальвио
Желтая карточка
Тиагу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
22
Маркос Нельсон
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
8
Хавьер Матилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
АП
10
Диего
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
13
Касто
ВР
17
Исидоро
ПЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Педро Мартин
ЦФ
4-3-1-2
31
Фабри
23
Начо
22
Нельсон
3
Паулао
4
Амайя
8
Матилья
0
Ириней
8
Севилья
10
Монтеро
24
Кастро
24
Санта Крус
4-2-3-1
1
Куртуа
20
Хуанфран
18
Домингес
2
Годин
16
Луис
5
Тиагу
14
Габи
10
Диего
11
Сальвио
20
Адриан
9
Фалькао
8
Матилья
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
8
Матилья
24
Санта Крус
8
Посуэло
8
Посуэло
24
Санта Крус
8
Севилья
9
Перейра
9
Перейра
8
Севилья
5
Тиагу
9
Мартин
9
Мартин
5
Тиагу
11
Сальвио
66
Туран
66
Туран
11
Сальвио
10
Диего
6
Коке
6
Коке
10
Диего
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
13
Касто
ВР
17
Исидоро
ПЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Касто
ВР
17
Исидоро
ПЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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