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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 27 октября 2024
Бетис
27.10.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
4'
Х. Хименес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Атлетико
Замена
Ю. Сабали
️️️️
А. Руйбаль
90'
+1
Замена
И. Лосада
️️️️
Э. Абде
90'
+1
Желтая карточка
Адриан
88'
84'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Р. Де Пауль
Желтая карточка
А. Руйбаль
83'
Замена
А. Диао
️️️️
Л. Авила
78'
Желтая карточка
Р. Перро
76'
70'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
С. Лино
70'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
67'
Желтая карточка
Коке
46'
Замена
Х. Галан
️️️️
Рейнилду
46'
Замена
А. Серлот
️️️️
К. Галлахер
7'
Желтая карточка
Рейнилду
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Хименес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К)
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
28
Айтор Гисмера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-2-3-2
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
5
Бартра
5
Альтимира
5
Кардозо
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
6
Авила
9
Роке
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
17
Рейнилду
7
Де Пауль
6
Коке
8
Галлахер
28
Витсель
16
Лино
7
Гризманн
19
Альварес
24
Руйбаль
20
Сабали
20
Сабали
24
Руйбаль
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
10
Эз Абде
14
Лосада
14
Лосада
10
Эз Абде
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галан
17
Рейнилду
7
Де Пауль
18
Лемар
18
Лемар
7
Де Пауль
16
Лино
20
Симеоне
20
Симеоне
16
Лино
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
8
Галлахер
9
Серлот
9
Серлот
8
Галлахер
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
4
2
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
8
4
Офсайды
3
1
Количество передач
378
530
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
17
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.54
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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