Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 11 апреля 2021
Бетис
11.04.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
20'
К. Тельо
5'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетико
Замена
В. Карвалью
️️️️
Г. Родригес
90'
78'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
К. Триппьер
Замена
Д. Лайнес
️️️️
А. Руйбаль
75'
64'
Замена
Витоло
️️️️
Э. Эррера
63'
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Эрмосо
Замена
Хуанми
️️️️
Хоакин
63'
48'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Ж. Феликс
ГОЛ! 1:1!
К. Тельо
Пас отдал
А. Морено
20'
5'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-1-3-2
1
Браво
11
Алекс Морено
5
Бартра
2
Манди
22
Эмерсон
2
Родригес
37
Тельо
20
Каналес
24
Руйбаль
10
Фекир
17
Хоакин
4-3-2-1
13
Облак
2
Триппьер
20
Хименес
22
Эрмосо
15
Савич
6
Коке
16
Эррера
8
Ньигес
10
Корреа
10
Карраско
79
Феликс
24
Руйбаль
16
Лайнес
16
Лайнес
24
Руйбаль
2
Родригес
10
Карвалью
10
Карвалью
2
Родригес
17
Хоакин
7
Хуанми
7
Хуанми
17
Хоакин
22
Эрмосо
6
Лоди
6
Лоди
22
Эрмосо
2
Триппьер
24
Врсалько
24
Врсалько
2
Триппьер
79
Феликс
34
Торрейра
34
Торрейра
79
Феликс
16
Эррера
7
Витоло
7
Витоло
16
Эррера
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Бетис
Атлетико
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:06
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:47
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:06
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+