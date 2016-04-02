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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Бетис
Атлетико - Бетис: обзор матча 02 апреля 2016
Атлетико
02.04.2016, суббота, 17:00
Испания. Примера, 31 тур
5 : 1
Завершен
Бетис
37'
Ф. Торрес
42'
А. Гризманн
65'
Хуанфран
81'
А. Гризманн
90+1'
Т. Парти
79'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бетис
ГОЛ! 5:1!
Т. Парти
Пас отдал
А. Гризманн
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Корреа
81'
79'
ГОЛ! 3:1!
Р. Кастро
Замена
М. Краневиттер
️️️️
А. Фернандес
78'
74'
Желтая карточка
Х. Торрес
71'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Ш. Мусонда
Замена
Т. Парти
️️️️
С. Ньигес
69'
ГОЛ! 3:0!
Хуанфран
Пас отдал
А. Корреа
65'
64'
Желтая карточка
Ф. Кадир
Замена
А. Корреа
️️️️
Ф. Торрес
63'
61'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
59'
Замена
Л. Дамиао
️️️️
А. Сехудо
45'
Замена
Ф. Кадир
️️️️
Ф. Руис
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
42'
Желтая карточка
Коке
38'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Коке
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Начо Монсальве
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
34
Самуэль Вилья
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
12
Леандро Дамиао
ЦФ
4-4-2
13
Облак
21
Эрнандес
16
Луис
4
Монсальве
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
17
Фернандес
8
Ньигес
7
Гризманн
9
Торрес
4-4-1-1
1
Адан
33
Монтойя
16
Вестерманн
2
Молинеро
2
Пеццелла
16
Сехудо
21
Н'Диайе
25
Себальос
8
Руис
21
Мусонда
24
Кастро
17
Фернандес
5
Краневиттер
5
Краневиттер
17
Фернандес
8
Ньигес
18
Парти
18
Парти
8
Ньигес
9
Торрес
10
Корреа
10
Корреа
9
Торрес
21
Мусонда
25
Торрес
25
Торрес
21
Мусонда
8
Руис
20
Кадир
20
Кадир
8
Руис
16
Сехудо
12
Дамиао
12
Дамиао
16
Сехудо
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
34
Самуэль Вилья
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Хуан Мерино
Остались в запасе
34
Самуэль Вилья
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хуан Мерино
Статистика матча Атлетико - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
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