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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 03 мая 2009
Бетис
03.05.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
14'
Д. Форлан
89'
Д. Форлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетико
ГОЛ! 0:2!
Д. Форлан
Замена
А. Ривера
️️️️
А. Эмана
Замена
Д. Одонкор
️️️️
Х. Альберто Каньяс
Замена
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
С. Агуэро
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Желтая карточка
М. Перниа
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Э. Банега
Замена
Эду
️️️️
Хуанма
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Форлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
35
Рикарду
ВР
3
Фернандо Вега
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Ашилль Эмана
АП
0
Капи
АП
0
Рикардо Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Давид Ривас
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
25
Арсу
ЦП
0
Эду
ЦФ
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-1-3-1
35
Рикарду
3
Вега
5
Хуанито
6
Мелли
22
Нельсон
87
Каньяс
22
Хуанма
0
Капи
8
Эмана
0
Оливейра
4-4-2
1
Франко
30
Уйфалуши
21
Переа
5
Хейтинга
25
Перниа
11
Родригес
11
Банега
12
Ассунсао
10
Де лас Куэвас
10
Форлан
14
Гарсия
87
Каньяс
37
Одонкор
37
Одонкор
87
Каньяс
8
Эмана
5
Ривера
5
Ривера
8
Эмана
22
Хуанма
0
Эду
0
Эду
22
Хуанма
11
Родригес
10
Агуэро
10
Агуэро
11
Родригес
11
Банега
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
11
Банега
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
25
Арсу
ЦП
Главный тренер
Франциско Чапарро
0
Грегори Купе
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
25
Арсу
ЦП
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Франциско Чапарро
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Бетис - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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