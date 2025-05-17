На финише сезона «Эвертон» и «Саутгемптон» проведут принципиальную встречу на «Гудисон Парк». Для хозяев это шанс укрепить позицию в середине таблицы, а для гостей – попытка прервать позорную серию без побед. Одна команда завершает сезон без особого давления, другая – отчаянно борется за престиж в уже практически решeнном деле вылета.

«Эвертон»

Команда Шона Дайча уверенно удерживается в середине таблицы, набрав 42 очка. Последний матч против «Фулхэма» (3:1) показал боевой настрой и эффективную игру на контратаках. Лучший бомбардир «ирисок» – Бету (10 голов), стабильно поддерживает атакующий ритм.«Эвертон» забивает в 4 из 5 последних матчей, набирая в среднем 1.2 гола за игру. Однако оборона не так надeжна: 6 пропущенных за те же 5 матчей, включая 2 домашних поражения. В родных стенах команда, тем не менее, почти не проигрывает: 5 матчей без поражений в 7 последних домашних турах.

«Саутгемптон»

«Святые» уже почти попрощались с элитой. Всего 12 очков за 36 туров и последняя строчка таблицы – это итог безнадeжного сезона. 12 матчей без побед, всего 2 забитых гола в последних 5 турах – цифры удручают.Кэмерон Арчер остаeтся символом атаки, но его 5 голов за 38 матчей говорят больше об общей беззубости команды. При этом «Саутгемптон» хоть и играл вничью с «Манчестер Сити», но в атаке почти не угрожал. Средняя результативность – 0.4 гола за игру. В защите ситуация не лучше: 8 пропущенных за 5 матчей и частые ошибки при позиционной обороне.

Факты о командах

«Эвертон»

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.2 забитых и 1.2 пропущенных за 5 матчей

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

Победа в последнем туре над «Фулхэмом» 3:1

«Саутгемптон»

Не выигрывает в 13 матчах подряд

В среднем: 0.4 забитых и 1.6 пропущенных за 5 матчей

Не забивает в 3 из 5 последних матчей

Лишь одна ничья в последних 5 турах

Личные встречи 40% (10) 24% (6) 36% (9) 30 Забитых мячей 30 1.2 В среднем за матч 1.2 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 10 тур Саутгемптон 1 : 0 Эвертон Англия. Кубок лиги, 3 раунд Эвертон 1 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 20 тур Эвертон 1 : 2 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 9 тур Саутгемптон 1 : 2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 26 тур Саутгемптон 2 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 1 тур Эвертон 3 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 26 тур Эвертон 1 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 6 тур Саутгемптон 2 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 34 тур Эвертон 1 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 12 тур Саутгемптон 1 : 2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур Саутгемптон 2 : 1 Эвертон Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Эвертон 1 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 2 тур Эвертон 2 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 37 тур Эвертон 1 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 13 тур Саутгемптон 4 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 20 тур Эвертон 3 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 13 тур Саутгемптон 1 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 34 тур Эвертон 1 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 2 тур Саутгемптон 0 : 3 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 31 тур Эвертон 1 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 17 тур Саутгемптон 3 : 0 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 36 тур Саутгемптон 2 : 0 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 19 тур Эвертон 2 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 23 тур Саутгемптон 0 : 0 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 6 тур Эвертон 3 : 1 Саутгемптон

Прогноз на матч «Эвертон» – «Саутгемптон»

Форма команд и мотивация говорят в пользу «Эвертона». У хозяев достаточно ресурсов, чтобы взять три очка, особенно на фоне слабой игры «Саутгемптона» в атаке и постоянных провалов в обороне. Прогнозируем уверенную, но без лишней результативности победу хозяев поля.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Эвертона».

Рекомендованные ставки: