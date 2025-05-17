На финише сезона «Эвертон» и «Саутгемптон» проведут принципиальную встречу на «Гудисон Парк». Для хозяев это шанс укрепить позицию в середине таблицы, а для гостей – попытка прервать позорную серию без побед. Одна команда завершает сезон без особого давления, другая – отчаянно борется за престиж в уже практически решeнном деле вылета.
«Эвертон»
Команда Шона Дайча уверенно удерживается в середине таблицы, набрав 42 очка. Последний матч против «Фулхэма» (3:1) показал боевой настрой и эффективную игру на контратаках. Лучший бомбардир «ирисок» – Бету (10 голов), стабильно поддерживает атакующий ритм.«Эвертон» забивает в 4 из 5 последних матчей, набирая в среднем 1.2 гола за игру. Однако оборона не так надeжна: 6 пропущенных за те же 5 матчей, включая 2 домашних поражения. В родных стенах команда, тем не менее, почти не проигрывает: 5 матчей без поражений в 7 последних домашних турах.
«Саутгемптон»
«Святые» уже почти попрощались с элитой. Всего 12 очков за 36 туров и последняя строчка таблицы – это итог безнадeжного сезона. 12 матчей без побед, всего 2 забитых гола в последних 5 турах – цифры удручают.Кэмерон Арчер остаeтся символом атаки, но его 5 голов за 38 матчей говорят больше об общей беззубости команды. При этом «Саутгемптон» хоть и играл вничью с «Манчестер Сити», но в атаке почти не угрожал. Средняя результативность – 0.4 гола за игру. В защите ситуация не лучше: 8 пропущенных за 5 матчей и частые ошибки при позиционной обороне.
Факты о командах
«Эвертон»
- Пропускает в 4 матчах подряд
- В среднем: 1.2 забитых и 1.2 пропущенных за 5 матчей
- Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
- Победа в последнем туре над «Фулхэмом» 3:1
«Саутгемптон»
- Не выигрывает в 13 матчах подряд
- В среднем: 0.4 забитых и 1.6 пропущенных за 5 матчей
- Не забивает в 3 из 5 последних матчей
- Лишь одна ничья в последних 5 турах
Прогноз на матч «Эвертон» – «Саутгемптон»
Форма команд и мотивация говорят в пользу «Эвертона». У хозяев достаточно ресурсов, чтобы взять три очка, особенно на фоне слабой игры «Саутгемптона» в атаке и постоянных провалов в обороне. Прогнозируем уверенную, но без лишней результативности победу хозяев поля.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Эвертона».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Эвертона» – коэффициент 6.40
- Победа «Эвертона» с форой (-1) – коэффициент 2.30
- Индивидуальный тотал «Саутгемптона» меньше 0.5 – коэффициент 1.95