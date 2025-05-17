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Прогноз на точный счёт матча «Эвертон» – «Саутгемптон»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:59
Эвертон - Саутгемптон
18 мая 2025, воскресенье 14:00 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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6.40
Точный счёт 2:0 в пользу «Эвертона»
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На финише сезона «Эвертон» и «Саутгемптон» проведут принципиальную встречу на «Гудисон Парк». Для хозяев это шанс укрепить позицию в середине таблицы, а для гостей – попытка прервать позорную серию без побед. Одна команда завершает сезон без особого давления, другая – отчаянно борется за престиж в уже практически решeнном деле вылета.

«Эвертон»

Команда Шона Дайча уверенно удерживается в середине таблицы, набрав 42 очка. Последний матч против «Фулхэма» (3:1) показал боевой настрой и эффективную игру на контратаках. Лучший бомбардир «ирисок» – Бету (10 голов), стабильно поддерживает атакующий ритм.«Эвертон» забивает в 4 из 5 последних матчей, набирая в среднем 1.2 гола за игру. Однако оборона не так надeжна: 6 пропущенных за те же 5 матчей, включая 2 домашних поражения. В родных стенах команда, тем не менее, почти не проигрывает: 5 матчей без поражений в 7 последних домашних турах.

«Саутгемптон»

«Святые» уже почти попрощались с элитой. Всего 12 очков за 36 туров и последняя строчка таблицы – это итог безнадeжного сезона. 12 матчей без побед, всего 2 забитых гола в последних 5 турах – цифры удручают.Кэмерон Арчер остаeтся символом атаки, но его 5 голов за 38 матчей говорят больше об общей беззубости команды. При этом «Саутгемптон» хоть и играл вничью с «Манчестер Сити», но в атаке почти не угрожал. Средняя результативность – 0.4 гола за игру. В защите ситуация не лучше: 8 пропущенных за 5 матчей и частые ошибки при позиционной обороне.

Факты о командах

«Эвертон»

  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.2 забитых и 1.2 пропущенных за 5 матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • Победа в последнем туре над «Фулхэмом» 3:1

«Саутгемптон»

  • Не выигрывает в 13 матчах подряд
  • В среднем: 0.4 забитых и 1.6 пропущенных за 5 матчей
  • Не забивает в 3 из 5 последних матчей
  • Лишь одна ничья в последних 5 турах

Личные встречи
40% (10)
24% (6)
36% (9)
30
Забитых мячей
30
1.2
В среднем за матч
1.2
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Саутгемптон
1 : 0
02.11.2024
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Эвертон
1 : 1
17.09.2024
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1 : 2
14.01.2023
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Саутгемптон
1 : 2
01.10.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Саутгемптон
2 : 0
19.02.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
3 : 1
14.08.2021
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
1 : 0
01.03.2021
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Саутгемптон
2 : 0
25.10.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1 : 1
09.07.2020
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
1 : 2
09.11.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Саутгемптон
2 : 1
19.01.2019
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвертон
1 : 1
02.10.2018
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Эвертон
2 : 1
18.08.2018
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1 : 1
05.05.2018
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
26.11.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
3 : 0
02.01.2017
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Саутгемптон
1 : 0
27.11.2016
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1 : 1
16.04.2016
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Саутгемптон
0 : 3
15.08.2015
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
1 : 0
04.04.2015
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Саутгемптон
3 : 0
20.12.2014
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Саутгемптон
2 : 0
26.04.2014
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2 : 1
29.12.2013
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Саутгемптон
0 : 0
21.01.2013
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Эвертон
3 : 1
29.09.2012
Саутгемптон
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Прогноз на матч «Эвертон» – «Саутгемптон»

Форма команд и мотивация говорят в пользу «Эвертона». У хозяев достаточно ресурсов, чтобы взять три очка, особенно на фоне слабой игры «Саутгемптона» в атаке и постоянных провалов в обороне. Прогнозируем уверенную, но без лишней результативности победу хозяев поля.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Эвертона».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Эвертона» – коэффициент 6.40
  • Победа «Эвертона» с форой (-1) – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Саутгемптона» меньше 0.5 – коэффициент 1.95

6.40
Точный счёт 2:0 в пользу «Эвертона»
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Эвертон
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