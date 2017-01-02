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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 02 января 2017
Эвертон
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
73'
Э. Валенсия
81'
Л. Бэйнс (П)
89'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Саутгемптон
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Т. Дэвис
89'
Замена
Г. Бэрри
️️️️
Р. Баркли
85'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Бэйнс
81'
78'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Й. Класи
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
Р. Лукаку
73'
67'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Тадич
Замена
Э. Валенсия
️️️️
А. Леннон
61'
40'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Калверт-Льюин
12'
6'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
С. Соареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Йорди Класи
ПП
27
Натан Редмонд
ЛФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Эвертон
56
Матеуш Хевельт
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-3-2
1
Жоэль
3
Бэйнс
5
Уилльямс
26
Мори
23
Коулмен
5
Гуйе
22
Дэвис
6
Баркли
12
Леннон
9
Лукаку
9
Калверт-Льюин
4-3-1-2
17
Форстер
21
Соареш
4
Йошида
6
Фонте
45
МакКуин
8
Класи
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
10
Тадич
16
Родригес
27
Редмонд
6
Баркли
18
Бэрри
18
Бэрри
6
Баркли
12
Леннон
13
Валенсия
13
Валенсия
12
Леннон
9
Калверт-Льюин
87
Миральяс
87
Миральяс
9
Калверт-Льюин
10
Тадич
17
Буфал
17
Буфал
10
Тадич
21
Соареш
5
Стивенс
5
Стивенс
21
Соареш
8
Класи
7
Лонг
7
Лонг
8
Класи
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
56
Матеуш Хевельт
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
56
Матеуш Хевельт
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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