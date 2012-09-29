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Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 29 сентября 2012
Эвертон
29.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
25'
Л. Осман
32'
Н. Елавич
38'
Н. Елавич
6'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Саутгемптон
Замена
С. Дистен
️️️️
Л. Осман
90'
+1
90'
Замена
Р. Чаплоу
️️️️
А. Лаллана
81'
Замена
Э. Маюка
️️️️
Д. Родригес
81'
Замена
Б. Ривс
️️️️
Н. Клайн
Замена
Б. Овьедо
️️️️
К. Миральяс
80'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Н. Елавич
76'
ГОЛ! 3:1!
Н. Елавич
Пас отдал
Ш. Коулмен
38'
ГОЛ! 2:1!
Н. Елавич
Пас отдал
К. Миральяс
32'
ГОЛ! 1:1!
Л. Осман
Пас отдал
Н. Елавич
25'
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
А. Лаллана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Джон Хейтинга
ПЗ
19
Фил Ягиелка
ЛП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
18
Фил Невилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЛЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Гастон Рамирес
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Бен Ривс
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
3-4-1-2
1
Ховард
3
Бэйнс
23
Коулмен
5
Хейтинга
19
Ягиелка
20
Пиенаар
18
Невилл
21
Осман
25
Феллайни
18
Елавич
87
Миральяс
4-1-1-3-1
13
Газзанига
17
Клайн
16
Ричардсон
6
Фонте
4
Йошида
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
16
Родригес
10
Лаллана
11
Рамирес
17
Ламберт
87
Миральяс
16
Овьедо
16
Овьедо
87
Миральяс
21
Осман
25
Дистен
25
Дистен
21
Осман
18
Елавич
28
Аничебе
28
Аничебе
18
Елавич
17
Клайн
10
Ривс
10
Ривс
17
Клайн
10
Лаллана
18
Чаплоу
18
Чаплоу
10
Лаллана
16
Родригес
24
Маюка
24
Маюка
16
Родригес
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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