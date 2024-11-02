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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Эвертон
Саутгемптон - Эвертон: обзор матча 02 ноября 2024
Саутгемптон
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
85'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Эвертон
Желтая карточка
П. Онуачу
90'
+8
Замена
Л. Угочукву
️️️️
М. Фернандеш
90'
+3
Замена
П. Онуачу
️️️️
К. Арчер
90'
+3
88'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
Й. Линдстрем
ГОЛ! 1:0!
А. Армстронг
Пас отдал
Ю. Сугавара
85'
Желтая карточка
Т. Диблинг
84'
Желтая карточка
М. Фернандеш
82'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Д. Стивенс
79'
Желтая карточка
Я. Беднарек
76'
62'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
И. Ндиайе
62'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
Т. Диблинг
️️️️
Р. Мэннинг
59'
56'
Желтая карточка
М. Кин
Замена
Д. Арибо
️️️️
А. Лаллана
46'
24'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
3-2-1-2-2
32
Рэмсдейл
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
5
Стивенс
3
Мэннинг
2
Уокер-Питерс
4
Даунс
18
Фернандеш
10
Лаллана
9
Арчер
10
Армстронг
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
Янг
23
Мангала
5
Гуйе
7
Ндиайе
35
Линдстрем
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
5
Стивенс
28
Сугавара
28
Сугавара
5
Стивенс
18
Фернандеш
18
Угочукву
18
Угочукву
18
Фернандеш
10
Лаллана
18
Арибо
18
Арибо
10
Лаллана
3
Мэннинг
20
Диблинг
20
Диблинг
3
Мэннинг
9
Арчер
30
Онуачу
30
Онуачу
9
Арчер
35
Линдстрем
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
35
Линдстрем
7
Ндиайе
11
Харрисон
11
Харрисон
7
Ндиайе
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Саутгемптон
Эвертон
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Саутгемптон - Эвертон
4
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
18
Офсайды
3
1
Количество передач
584
303
Сейвы
4
1
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.49
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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