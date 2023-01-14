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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 14 января 2023
Эвертон
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
39'
А. Онана
46'
Д. Уорд-Проус
78'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Саутгемптон
90'
+3
Желтая карточка
Лянко
85'
Замена
Р. Перро
️️️️
М. Эльюнусси
85'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
85'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
И. Диалло
Замена
Э. Симмс
️️️️
И. Гуйе
82'
78'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уорд-Проус
69'
Желтая карточка
И. Диалло
Замена
Э. Гордон
️️️️
Ш. Коулмен
69'
61'
Замена
А. Армстронг
️️️️
С. Эдози
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
Ч. Адамс
ГОЛ! 1:0!
А. Онана
Пас отдал
Д. Грей
39'
14'
Желтая карточка
Р. Лавиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
3-4-2-1
1
Пикфорд
4
Годфри
15
Коди
6
Тарковски
16
Миколенко
24
Онана
5
Гуйе
23
Коулмен
10
Грей
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
4-2-1-2-1
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
13
Лянко
22
Салису
15
Чалета-Цар
45
Лавиа
27
Диалло
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
23
Эдози
19
Адамс
23
Коулмен
10
Гордон
10
Гордон
23
Коулмен
5
Гуйе
9
Симмс
9
Симмс
5
Гуйе
10
Эльюнусси
15
Перро
15
Перро
10
Эльюнусси
27
Диалло
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
27
Диалло
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
23
Эдози
10
Армстронг
10
Армстронг
23
Эдози
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Джо Арибо
ЦП
99
Мислав Оршич
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Джо Арибо
ЦП
99
Мислав Оршич
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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