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Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 05 мая 2018
Эвертон
05.05.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
90+6'
Т. Дэвис
56'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Саутгемптон
ГОЛ! 1:1!
Т. Дэвис
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
У. Худт
85'
Вторая желтая
М. Йошида
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
78'
71'
Желтая карточка
М. Йошида
56'
ГОЛ! 0:1!
Н. Редмонд
Пас отдал
С. Соареш
53'
Желтая карточка
О. Ромеу
45'
Желтая карточка
Ч. Остин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
10
Никола Влашич
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
18
Дэви Классен
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
3
Бэйнс
19
Ягиелка
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
11
Боласи
10
Влашич
23
Тосун
4-1-2-1-1
29
МакКарти
21
Соареш
29
Худт
4
Йошида
5
Бертранд
99
Лемина
23
Хейбьерг
21
Ромеу
10
Тадич
32
Остин
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
18
Дэви Классен
АП
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
18
Дэви Классен
АП
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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