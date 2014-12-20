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Саутгемптон - Эвертон
Саутгемптон - Эвертон: обзор матча 20 декабря 2014
Саутгемптон
20.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Эвертон
38'
Р. Лукаку (АГ)
65'
Г. Пелле
82'
М. Йошида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Эвертон
Замена
Д. Гейп
️️️️
Ш. Лонг
89'
ГОЛ! 3:0!
М. Йошида
Пас отдал
С. Дэвис
82'
Замена
М. Таргетт
️️️️
Д. Уорд-Проус
80'
Желтая карточка
Ж. Фонте
72'
68'
Желтая карточка
М. Бешич
ГОЛ! 2:0!
Г. Пелле
Пас отдал
Ш. Лонг
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Лукаку
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
15
Доминик Гейп
ОП
45
Райан Сигер
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
2
Аруна Коне
ЦФ
3-2-3-2
17
Форстер
23
Алдервейрелд
4
Йошида
6
Фонте
5
Бертранд
17
Клайн
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
6
Рид
9
Пелле
7
Лонг
4-1-2-3
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
17
Бешич
6
Баркли
18
Бэрри
14
Нейсмит
9
Это'О
9
Лукаку
7
Лонг
15
Гейп
15
Гейп
7
Лонг
30
Уорд-Проус
23
Таргетт
23
Таргетт
30
Уорд-Проус
Остались в запасе
Саутгемптон
Эвертон
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
1
Келвин Дэвис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
10
Садио Мане
ЛВ
45
Райан Сигер
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
1
Келвин Дэвис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
10
Садио Мане
ЛВ
45
Райан Сигер
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Саутгемптон - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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