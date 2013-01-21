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Саутгемптон - Эвертон
Саутгемптон - Эвертон: обзор матча 21 января 2013
Саутгемптон
21.01.2013, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Эвертон
Замена
С. Де Риддер
️️️️
Д. Панчеон
87'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Г. Рамирес
71'
67'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Н. Елавич
Замена
Д. Родригес
️️️️
Жули
62'
58'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Ш. Коулмен
52'
Желтая карточка
Л. Осман
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
40'
Желтая карточка
Й. Хойвельд
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Боруц
23
Шоу
4
Йошида
26
Хойвельд
17
Клайн
14
Шнейдерлен
21
Жули
40
Панчеон
4
Корк
11
Рамирес
17
Ламберт
3-2-3-2
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
19
Ягиелка
18
Невилл
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
20
Пиенаар
14
Нейсмит
18
Елавич
40
Панчеон
16
Де Риддер
16
Де Риддер
40
Панчеон
11
Рамирес
10
Дэвис
10
Дэвис
11
Рамирес
21
Жули
16
Родригес
16
Родригес
21
Жули
18
Елавич
87
Миральяс
87
Миральяс
18
Елавич
23
Коулмен
28
Аничебе
28
Аничебе
23
Коулмен
Остались в запасе
Саутгемптон
Эвертон
1
Келвин Дэвис
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Саутгемптон - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Мэри
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