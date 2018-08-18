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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 18 августа 2018
Эвертон
18.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
15'
Т. Уолкотт
31'
Ришарлисон
54'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Саутгемптон
Замена
У. Ниасс
️️️️
Ришарлисон
86'
84'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. Уорд-Проус
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Д. Тосун
75'
72'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
О. Ромеу
59'
Желтая карточка
Д. Стивенс
58'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Остин
54'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ингс
Пас отдал
М. Лемина
44'
Желтая карточка
С. Соареш
36'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 2:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Т. Уолкотт
31'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
М. Шнейдерлен
24'
19'
Желтая карточка
М. Лемина
17'
Желтая карточка
У. Худт
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
М. Шнейдерлен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
3
Бэйнс
27
Холгейт
5
Кин
23
Коулмен
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
23
Тосун
47
Ришарлисон
4-1-3-2
29
МакКарти
21
Соареш
5
Стивенс
29
Худт
5
Бертранд
99
Лемина
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
32
Остин
28
Ингс
23
Тосун
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
23
Тосун
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
22
Дэвис
14
Шнейдерлен
47
Ришарлисон
14
Ниасс
14
Ниасс
47
Ришарлисон
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
11
Габбиадини
11
Габбиадини
21
Ромеу
32
Остин
7
Лонг
7
Лонг
32
Остин
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
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