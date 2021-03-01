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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 01 марта 2021
Эвертон
01.03.2021, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
9'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Саутгемптон
Замена
Д. Кинг
️️️️
Ришарлисон
90'
+2
89'
Замена
К. Уоттс
️️️️
Н. Редмонд
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Гомеш
88'
80'
Желтая карточка
Н. Телла
77'
Желтая карточка
С. Армстронг
77'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Ч. Адамс
63'
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Салису
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Райан Эстли
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
4-3-1-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
27
Холгейт
4
Годфри
6
Дукуре
25
Аллан
20
Гомеш
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-3-1-2
17
Форстер
5
Беднарек
23
Вестергор
22
Салису
5
Бертранд
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
12
Дженепо
19
Адамс
28
Ингс
20
Гомеш
17
Ивоби
17
Ивоби
20
Гомеш
47
Ришарлисон
7
Кинг
7
Кинг
47
Ришарлисон
27
Редмонд
17
Уоттс
17
Уоттс
27
Редмонд
19
Адамс
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
19
Адамс
22
Салису
23
Телла
23
Телла
22
Салису
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
2
Кайл Джон
ПЗ
33
Натан Бродхед
ЦФ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Райан Эстли
ЦЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
2
Кайл Джон
ПЗ
33
Натан Бродхед
ЦФ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Райан Эстли
ЦЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
11
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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