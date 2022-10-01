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Саутгемптон - Эвертон
Саутгемптон - Эвертон: обзор матча 01 октября 2022
Саутгемптон
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
49'
Д. Арибо
52'
К. Коди
54'
Д. Макнил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Эвертон
90'
+1
Замена
А. Дукуре
️️️️
Д. Грей
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
С. Армстронг
89'
89'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Н. Мопе
Желтая карточка
А. Армстронг
85'
83'
Желтая карточка
И. Гуйе
75'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Онана
75'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Макнил
Замена
С. Эдози
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
67'
Замена
А. Армстронг
️️️️
С. Мара
60'
Замена
Р. Перро
️️️️
Х. Лариос
60'
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Макнил
Пас отдал
А. Ивоби
52'
ГОЛ! 1:1!
К. Коди
Пас отдал
А. Онана
ГОЛ! 1:0!
Д. Арибо
Пас отдал
Ч. Адамс
49'
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
3
Хуан Лариос
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
14
Секу Мара
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-4-2
31
Базуну
17
Белла Кочап
15
Чалета-Цар
3
Лариос
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
18
Арибо
17
Армстронг
2
Мэйтленд-Найлс
19
Адамс
14
Мара
4-2-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
6
Тарковски
15
Коди
16
Миколенко
5
Гуйе
24
Онана
11
Макнил
10
Грей
17
Ивоби
11
Мопе
3
Лариос
15
Перро
15
Перро
3
Лариос
2
Мэйтленд-Найлс
23
Эдози
23
Эдози
2
Мэйтленд-Найлс
17
Армстронг
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
17
Армстронг
14
Мара
10
Армстронг
10
Армстронг
14
Мара
11
Макнил
10
Гордон
10
Гордон
11
Макнил
10
Грей
6
Дукуре
6
Дукуре
10
Грей
24
Онана
22
Дэвис
22
Дэвис
24
Онана
11
Мопе
23
Рондон
23
Рондон
11
Мопе
Остались в запасе
Саутгемптон
Эвертон
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Саутгемптон - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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