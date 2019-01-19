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Саутгемптон - Эвертон
Саутгемптон - Эвертон: обзор матча 19 января 2019
Саутгемптон
19.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
50'
Д. Уорд-Проус
64'
Л. Динь (АГ)
90+1'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Эвертон
Желтая карточка
Ш. Лонг
90'
+7
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
К. Зума
Желтая карточка
Н. Редмонд
67'
67'
Желтая карточка
И. Гуйе
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Динь
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд-Проус
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-4-1
29
МакКарти
5
Беднарек
5
Стивенс
23
Вестергор
23
Таргетт
7
Валери
27
Редмонд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
28
Ингс
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
4
Зума
12
Динь
5
Гуйе
20
Гомеш
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
11
Лукман
Остались в запасе
Саутгемптон
Эвертон
1
Ангус Ганн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Саутгемптон - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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