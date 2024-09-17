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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 17 сентября 2024
Эвертон
17.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Саутгемптон
20'
А. Дукуре
32'
Т. Харвуд-Беллис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Саутгемптон
Пенальти не реализован!
Э. Янг
ГОЛ!
Д. Бри
5:6
ГОЛ!
Д. Харрисон
5:5
ГОЛ!
Д. Арибо
4:5
ГОЛ!
Й. Линдстрем
4:4
ГОЛ!
Т. Харвуд-Беллис
3:4
ГОЛ!
И. Ндиайе
3:3
ГОЛ!
Б. Бреретон
2:3
ГОЛ!
Д. Макнил
2:2
ГОЛ!
Р. Стюарт
1:2
ГОЛ!
М. Кин
1:1
ГОЛ!
М. Фернандеш
0:1
Желтая карточка
Й. Линдстрем
86'
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
А. Дукуре
79'
79'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
А. Армстронг
Желтая карточка
Д. Харрисон
74'
63'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Р. Фрейзер
63'
Замена
Т. Диблинг
️️️️
М. Корне
62'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Л. Угочукву
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Х. Армстронг
62'
Замена
Э. Янг
️️️️
Бету
62'
46'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
А. Лаллана
32'
ГОЛ! 1:1!
Т. Харвуд-Беллис
Пас отдал
Ч. Тэйлор
27'
Желтая карточка
А. Армстронг
ГОЛ! 1:0!
А. Дукуре
Пас отдал
М. Кин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
75
Roman Quintyne
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
(К)
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
(К)
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
72
Bradley Moonan
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
79
Owen Barker
ЦП
16
Люк Баттерфилд
ЦП
21
Martin Sherif
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Виржиния
75
15
О'Брайен
5
Кин
23
Мангала
45
Армстронг
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Макнил
35
Линдстрем
23
Бету
4-1-1-3-1
29
МакКарти
4
Харвуд-Беллис
15
Вуд
14
Бри
18
Тэйлор
18
Угочукву
18
Арибо
70
Корне
10
Лаллана
10
Фрейзер
10
Армстронг
23
Бету
15
Янг
15
Янг
23
Бету
6
Дукуре
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
6
Дукуре
45
Армстронг
11
Харрисон
11
Харрисон
45
Армстронг
18
Угочукву
4
Даунс
4
Даунс
18
Угочукву
10
Лаллана
18
Фернандеш
18
Фернандеш
10
Лаллана
10
Фрейзер
22
Бреретон
22
Бреретон
10
Фрейзер
70
Корне
20
Диблинг
20
Диблинг
70
Корне
10
Армстронг
31
Стюарт
31
Стюарт
10
Армстронг
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
1
Джордан Пикфорд
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
72
Bradley Moonan
ЦЗ
79
Owen Barker
ЦП
16
Люк Баттерфилд
ЦП
21
Martin Sherif
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Джо Ламли
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
72
Bradley Moonan
ЦЗ
79
Owen Barker
ЦП
16
Люк Баттерфилд
ЦП
21
Martin Sherif
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
12
7
Офсайды
3
1
Количество передач
260
790
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
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