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Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 04 апреля 2015
Эвертон
04.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
16'
Ф. Ягиелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Саутгемптон
82'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Т. Алдервейрелд
Замена
М. Бешич
️️️️
Р. Баркли
71'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
А. Коне
70'
61'
Замена
С. Мане
️️️️
Э. Элиа
61'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Д. Уорд-Проус
21'
Желтая карточка
Р. Бертранд
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Г. Бэрри
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Эльеро Элиа
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
4-5-1
1
Ховард
3
Бэйнс
6
Стоунз
19
Ягиелка
23
Коулмен
21
Осман
16
МакКарти
18
Бэрри
6
Баркли
12
Леннон
2
Коне
4-1-3-2
1
Дэвис
17
Клайн
6
Фонте
23
Алдервейрелд
5
Бертранд
14
Шнейдерлен
11
Элиа
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
7
Лонг
9
Пелле
6
Баркли
17
Бешич
17
Бешич
6
Баркли
2
Коне
14
Нейсмит
14
Нейсмит
2
Коне
23
Алдервейрелд
31
Джуричич
31
Джуричич
23
Алдервейрелд
11
Элиа
10
Мане
10
Мане
11
Элиа
30
Уорд-Проус
10
Тадич
10
Тадич
30
Уорд-Проус
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
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