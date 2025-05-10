11 мая на стадионе «Олимпико ди Торино» пройдет важный матч Серии А между «Торино» и «Интером». Хозяева продолжают борьбу за место в середине таблицы, тогда как гости уверенно занимают второе место и стремятся укрепить свои позиции перед концовкой сезона. Обе команды показывают разный стиль игры, что добавляет интереса к предстоящему противостоянию.
«Торино»
«Торино» занимает 11 место с 44 очками после 35 туров и демонстрирует стабильность на домашнем поле, где не проигрывает в последних девяти матчах. Главная надежда команды в атаке – Че Адамс, который забил 10 мячей в 35 встречах. Несмотря на низкую результативность (4 гола в последних пяти играх), «Торино» показывает уверенность в защите и пропустил лишь 5 голов за этот же период. Команда делает ставку на организованную оборону и умеет осложнять жизнь даже фаворитам.
«Интер»
«Интер» идeт вторым с 74 очками и обладает лучшей разницей мячей в Серии А (+40). Лаутаро Мартинес лидирует в атаке с 22 забитыми мячами. Команда забила 73 гола в сезоне, в среднем 2.1 за игру, но последние матчи показали, что оборона стала уязвимой: 10 пропущенных голов за пять встреч. Несмотря на это, «Интер» стабильно поражает ворота соперников и забивает в 11 матчах подряд против «Торино». Гости уверены в своих силах, но после напряжeнной серии матчей в еврокубках возможна ротация состава.
Факты о командах:
«Торино»
- Не проигрывает в 9 последних матчах дома.
- Пропускает в 5 из 7 последних игр.
- В среднем: 0.80 гола за матч в атаке и 1.00 – в защите (последние 5 игр).
«Интер»
- Побеждает в 5 последних матчах против «Торино».
- Забивает в 11 матчах подряд против «Торино».
- В среднем: 1.60 гола за матч в атаке и 2.00 – в защите (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Торино» – «Интер»
Сценарий матча выглядит достаточно предсказуемо: «Интер» будет контролировать мяч и давить на ворота хозяев, тогда как «Торино» сделает ставку на плотную оборону и редкие контратаки. Гости являются фаворитом, но их текущая нестабильность в обороне даeт «Торино» шансы забить. С учeтом статистики и мотивации обеих команд ожидается упорная игра с минимальным преимуществом гостей.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Интера».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Интера» – коэффициент 6.00
- Победа «Интера» – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10