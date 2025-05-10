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Прогноз на точный счет матча «Торино» – «Интер»: Серия А, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:20
Торино - Интер
11 мая 2025, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 36 тур
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6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Интера»
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11 мая на стадионе «Олимпико ди Торино» пройдет важный матч Серии А между «Торино» и «Интером». Хозяева продолжают борьбу за место в середине таблицы, тогда как гости уверенно занимают второе место и стремятся укрепить свои позиции перед концовкой сезона. Обе команды показывают разный стиль игры, что добавляет интереса к предстоящему противостоянию.

«Торино»

«Торино» занимает 11 место с 44 очками после 35 туров и демонстрирует стабильность на домашнем поле, где не проигрывает в последних девяти матчах. Главная надежда команды в атаке – Че Адамс, который забил 10 мячей в 35 встречах. Несмотря на низкую результативность (4 гола в последних пяти играх), «Торино» показывает уверенность в защите и пропустил лишь 5 голов за этот же период. Команда делает ставку на организованную оборону и умеет осложнять жизнь даже фаворитам.

«Интер»

«Интер» идeт вторым с 74 очками и обладает лучшей разницей мячей в Серии А (+40). Лаутаро Мартинес лидирует в атаке с 22 забитыми мячами. Команда забила 73 гола в сезоне, в среднем 2.1 за игру, но последние матчи показали, что оборона стала уязвимой: 10 пропущенных голов за пять встреч. Несмотря на это, «Интер» стабильно поражает ворота соперников и забивает в 11 матчах подряд против «Торино». Гости уверены в своих силах, но после напряжeнной серии матчей в еврокубках возможна ротация состава.

Факты о командах:

«Торино»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах дома.
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр.
  • В среднем: 0.80 гола за матч в атаке и 1.00 – в защите (последние 5 игр).

«Интер»

  • Побеждает в 5 последних матчах против «Торино».
  • Забивает в 11 матчах подряд против «Торино».
  • В среднем: 1.60 гола за матч в атаке и 2.00 – в защите (последние 5 игр).

Личные встречи
13% (4)
27% (8)
60% (18)
25
Забитых мячей
52
0.83
В среднем за матч
1.73
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0 : 2
11.05.2025
Интер
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
3 : 2
05.10.2024
Торино
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2 : 0
28.04.2024
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
0 : 3
21.10.2023
Интер
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
0 : 1
03.06.2023
Интер
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 0
10.09.2022
Торино
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1 : 1
13.03.2022
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1 : 0
22.12.2021
Торино
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1 : 2
14.03.2021
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
4 : 2
22.11.2020
Торино
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 1
13.07.2020
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
0 : 3
23.11.2019
Интер
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
1 : 0
27.01.2019
Интер
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
2 : 2
26.08.2018
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
1 : 0
08.04.2018
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1 : 1
05.11.2017
Торино
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2 : 2
18.03.2017
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2 : 1
26.10.2016
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
1 : 2
03.04.2016
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
0 : 1
08.11.2015
Интер
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
0 : 1
25.01.2015
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0 : 0
31.08.2014
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1 : 0
09.03.2014
Торино
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
3 : 3
20.10.2013
Интер
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
2 : 2
27.01.2013
Торино
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
0 : 2
16.09.2012
Интер
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
1 : 1
01.02.2009
Торино
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
1 : 3
21.09.2008
Интер
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
0 : 1
20.04.2008
Интер
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
4 : 0
09.12.2007
Торино
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Прогноз на матч «Торино» – «Интер»

Сценарий матча выглядит достаточно предсказуемо: «Интер» будет контролировать мяч и давить на ворота хозяев, тогда как «Торино» сделает ставку на плотную оборону и редкие контратаки. Гости являются фаворитом, но их текущая нестабильность в обороне даeт «Торино» шансы забить. С учeтом статистики и мотивации обеих команд ожидается упорная игра с минимальным преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Интера».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Интера» – коэффициент 6.00
  • Победа «Интера» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Интера»
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Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Интер Торино
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