11 мая на стадионе «Олимпико ди Торино» пройдет важный матч Серии А между «Торино» и «Интером». Хозяева продолжают борьбу за место в середине таблицы, тогда как гости уверенно занимают второе место и стремятся укрепить свои позиции перед концовкой сезона. Обе команды показывают разный стиль игры, что добавляет интереса к предстоящему противостоянию.

«Торино»

«Торино» занимает 11 место с 44 очками после 35 туров и демонстрирует стабильность на домашнем поле, где не проигрывает в последних девяти матчах. Главная надежда команды в атаке – Че Адамс, который забил 10 мячей в 35 встречах. Несмотря на низкую результативность (4 гола в последних пяти играх), «Торино» показывает уверенность в защите и пропустил лишь 5 голов за этот же период. Команда делает ставку на организованную оборону и умеет осложнять жизнь даже фаворитам.

«Интер»

«Интер» идeт вторым с 74 очками и обладает лучшей разницей мячей в Серии А (+40). Лаутаро Мартинес лидирует в атаке с 22 забитыми мячами. Команда забила 73 гола в сезоне, в среднем 2.1 за игру, но последние матчи показали, что оборона стала уязвимой: 10 пропущенных голов за пять встреч. Несмотря на это, «Интер» стабильно поражает ворота соперников и забивает в 11 матчах подряд против «Торино». Гости уверены в своих силах, но после напряжeнной серии матчей в еврокубках возможна ротация состава.

Факты о командах:

«Торино»

Не проигрывает в 9 последних матчах дома.

Пропускает в 5 из 7 последних игр.

В среднем: 0.80 гола за матч в атаке и 1.00 – в защите (последние 5 игр).

«Интер»

Побеждает в 5 последних матчах против «Торино».

Забивает в 11 матчах подряд против «Торино».

В среднем: 1.60 гола за матч в атаке и 2.00 – в защите (последние 5 игр).

Личные встречи 13% (4) 27% (8) 60% (18) 25 Забитых мячей 52 0.83 В среднем за матч 1.73 2:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 36 тур Торино 0 : 2 Интер Италия. Серия А, 7 тур Интер 3 : 2 Торино Италия. Серия А, 34 тур Интер 2 : 0 Торино Италия. Серия А, 9 тур Торино 0 : 3 Интер Италия. Серия А, 38 тур Торино 0 : 1 Интер Италия. Серия А, 6 тур Интер 1 : 0 Торино Италия. Серия А, 29 тур Торино 1 : 1 Интер Италия. Серия А, 19 тур Интер 1 : 0 Торино Италия. Серия А, 27 тур Торино 1 : 2 Интер Италия. Серия А, 8 тур Интер 4 : 2 Торино Италия. Серия А, 32 тур Интер 3 : 1 Торино Италия. Серия А, 13 тур Торино 0 : 3 Интер Италия. Серия А, 21 тур Торино 1 : 0 Интер Италия. Серия А, 2 тур Интер 2 : 2 Торино Италия. Серия А, 31 тур Торино 1 : 0 Интер Италия. Серия А, 12 тур Интер 1 : 1 Торино Италия. Серия А, 29 тур Торино 2 : 2 Интер Италия. Серия А, 10 тур Интер 2 : 1 Торино Италия. Серия А, 31 тур Интер 1 : 2 Торино Италия. Серия А, 12 тур Торино 0 : 1 Интер Италия. Серия А, 20 тур Интер 0 : 1 Торино Италия. Серия А, 1 тур Торино 0 : 0 Интер Италия. Серия А, 27 тур Интер 1 : 0 Торино Италия. Серия А, 3 тур Торино 3 : 3 Интер Италия. Серия А, 22 тур Интер 2 : 2 Торино Италия. Серия А, 3 тур Торино 0 : 2 Интер Италия. Серия А, 22 тур Интер 1 : 1 Торино Италия. Серия А, 3 тур Торино 1 : 3 Интер Италия. Серия А, 34 тур Торино 0 : 1 Интер Италия. Серия А, 15 тур Интер 4 : 0 Торино

Прогноз на матч «Торино» – «Интер»

Сценарий матча выглядит достаточно предсказуемо: «Интер» будет контролировать мяч и давить на ворота хозяев, тогда как «Торино» сделает ставку на плотную оборону и редкие контратаки. Гости являются фаворитом, но их текущая нестабильность в обороне даeт «Торино» шансы забить. С учeтом статистики и мотивации обеих команд ожидается упорная игра с минимальным преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Интера».

Рекомендованные ставки: