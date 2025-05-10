11 мая на «Tottenham Hotspur Stadium» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас». Хозяева всe ещe не гарантировали себе сохранение прописки в элите и стремятся прервать серию без побед. Гости уверенно закрепились в середине таблицы и выглядят стабильно в последних турах, часто играя на ничейный результат.

«Тоттенхэм»

Лондонцы проводят неудачный сезон и занимают лишь 16-е место с 38 очками. Команда Анге Постекоглу не может выиграть 4 тура подряд, но при этом демонстрирует стабильность в атаке: 8 голов за последние 5 игр и серия из 9 матчей с голами подряд. Лидер атак – Бреннан Джонсон (17 голов в 48 матчах). Слабое место «Тоттенхэма» – оборона: команда пропускает в 10 матчах кряду и в среднем 1.80 гола за игру за последние 5 туров.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» идут на 12-й позиции с 46 очками и уже обеспечили себе спокойный финиш сезона. Команда Оливье Гласнера не проигрывает три тура подряд, правда, все эти матчи завершились ничьими. Жан-Филипп Матета забил 17 мячей и продолжает быть главным оружием команды в атаке. За последние 5 туров «Пэлас» забил 6 и пропустил 8 голов, демонстрируя нестабильность в защите – 1.60 пропущенных мяча в среднем за игру.

Факты о командах:

«Тоттенхэм»

Забивает в 9 последних матчах

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

Пропускает в 10 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

«Кристал Пэлас»

Играет вничью в 3 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Личные встречи 65% (17) 12% (3) 23% (6) 38 Забитых мячей 17 1.46 В среднем за матч 0.65 4:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 36 тур Тоттенхэм 0 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 9 тур Кристал Пэлас 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 27 тур Тоттенхэм 3 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 10 тур Кристал Пэлас 1 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 35 тур Тоттенхэм 1 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 19 тур Кристал Пэлас 0 : 4 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 19 тур Тоттенхэм 3 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 4 тур Кристал Пэлас 3 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 27 тур Тоттенхэм 4 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 12 тур Кристал Пэлас 1 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 38 тур Кристал Пэлас 1 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 5 тур Тоттенхэм 4 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 31 тур Тоттенхэм 2 : 0 Кристал Пэлас Англия. Кубок, 1/16 финала Кристал Пэлас 2 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 12 тур Кристал Пэлас 0 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 28 тур Кристал Пэлас 0 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 11 тур Тоттенхэм 1 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 28 тур Кристал Пэлас 0 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 2 тур Тоттенхэм 1 : 0 Кристал Пэлас Англия. Кубок, 1/8 финала Тоттенхэм 0 : 1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 23 тур Кристал Пэлас 1 : 3 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 6 тур Тоттенхэм 1 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-Лига, 21 тур Кристал Пэлас 2 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 15 тур Тоттенхэм 0 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-Лига, 21 тур Тоттенхэм 2 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-Лига, 1 тур Кристал Пэлас 0 : 1 Тоттенхэм

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»

Матч обещает быть напряжeнным: обе команды стабильно забивают, но также регулярно ошибаются в обороне. Учитывая домашний фактор и историческую уверенность «Тоттенхэма» против «Пэлас», хозяева выглядят немного предпочтительнее. Однако гости в отличной физической форме и способны доставить проблем обороне хозяев. Ожидается результативная игра с голами обеих сторон, где всe решит один мяч.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Тоттенхэма».

Рекомендованные ставки: