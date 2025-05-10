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Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: Премьер-лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:41
Тоттенхэм - Кристал Пэлас
11 мая 2025, воскресенье 16:15 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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6.2
Точный счет 2:1 в пользу «Тоттенхэма»
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11 мая на «Tottenham Hotspur Stadium» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас». Хозяева всe ещe не гарантировали себе сохранение прописки в элите и стремятся прервать серию без побед. Гости уверенно закрепились в середине таблицы и выглядят стабильно в последних турах, часто играя на ничейный результат.

«Тоттенхэм»

Лондонцы проводят неудачный сезон и занимают лишь 16-е место с 38 очками. Команда Анге Постекоглу не может выиграть 4 тура подряд, но при этом демонстрирует стабильность в атаке: 8 голов за последние 5 игр и серия из 9 матчей с голами подряд. Лидер атак – Бреннан Джонсон (17 голов в 48 матчах). Слабое место «Тоттенхэма» – оборона: команда пропускает в 10 матчах кряду и в среднем 1.80 гола за игру за последние 5 туров.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» идут на 12-й позиции с 46 очками и уже обеспечили себе спокойный финиш сезона. Команда Оливье Гласнера не проигрывает три тура подряд, правда, все эти матчи завершились ничьими. Жан-Филипп Матета забил 17 мячей и продолжает быть главным оружием команды в атаке. За последние 5 туров «Пэлас» забил 6 и пропустил 8 голов, демонстрируя нестабильность в защите – 1.60 пропущенных мяча в среднем за игру.

Факты о командах:

«Тоттенхэм»

  • Забивает в 9 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • Пропускает в 10 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

«Кристал Пэлас»

  • Играет вничью в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Личные встречи
65% (17)
12% (3)
23% (6)
38
Забитых мячей
17
1.46
В среднем за матч
0.65
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
0 : 2
11.05.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
27.10.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Тоттенхэм
3 : 1
02.03.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
27.10.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Тоттенхэм
1 : 0
06.05.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Кристал Пэлас
0 : 4
04.01.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Тоттенхэм
3 : 0
26.12.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Кристал Пэлас
3 : 0
11.09.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Тоттенхэм
4 : 1
07.03.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
13.12.2020
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
26.07.2020
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
4 : 0
14.09.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
2 : 0
03.04.2019
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кристал Пэлас
2 : 0
27.01.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
10.11.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
25.02.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
05.11.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
26.04.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Тоттенхэм
1 : 0
20.08.2016
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/8 финала
Тоттенхэм
0 : 1
21.02.2016
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
23.01.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Тоттенхэм
1 : 0
20.09.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
10.01.2015
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Тоттенхэм
0 : 0
06.12.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
2 : 0
11.01.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
18.08.2013
Тоттенхэм
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Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»

Матч обещает быть напряжeнным: обе команды стабильно забивают, но также регулярно ошибаются в обороне. Учитывая домашний фактор и историческую уверенность «Тоттенхэма» против «Пэлас», хозяева выглядят немного предпочтительнее. Однако гости в отличной физической форме и способны доставить проблем обороне хозяев. Ожидается результативная игра с голами обеих сторон, где всe решит один мяч.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Тоттенхэма».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Тоттенхэма» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.2
Точный счет 2:1 в пользу «Тоттенхэма»
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Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Тоттенхэм
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