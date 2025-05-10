11 мая на «Tottenham Hotspur Stadium» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас». Хозяева всe ещe не гарантировали себе сохранение прописки в элите и стремятся прервать серию без побед. Гости уверенно закрепились в середине таблицы и выглядят стабильно в последних турах, часто играя на ничейный результат.
«Тоттенхэм»
Лондонцы проводят неудачный сезон и занимают лишь 16-е место с 38 очками. Команда Анге Постекоглу не может выиграть 4 тура подряд, но при этом демонстрирует стабильность в атаке: 8 голов за последние 5 игр и серия из 9 матчей с голами подряд. Лидер атак – Бреннан Джонсон (17 голов в 48 матчах). Слабое место «Тоттенхэма» – оборона: команда пропускает в 10 матчах кряду и в среднем 1.80 гола за игру за последние 5 туров.
«Кристал Пэлас»
«Орлы» идут на 12-й позиции с 46 очками и уже обеспечили себе спокойный финиш сезона. Команда Оливье Гласнера не проигрывает три тура подряд, правда, все эти матчи завершились ничьими. Жан-Филипп Матета забил 17 мячей и продолжает быть главным оружием команды в атаке. За последние 5 туров «Пэлас» забил 6 и пропустил 8 голов, демонстрируя нестабильность в защите – 1.60 пропущенных мяча в среднем за игру.
Факты о командах:
«Тоттенхэм»
- Забивает в 9 последних матчах
- Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
- Пропускает в 10 последних матчах
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
«Кристал Пэлас»
- Играет вничью в 3 последних матчах
- Забивает в 3 последних матчах
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»
Матч обещает быть напряжeнным: обе команды стабильно забивают, но также регулярно ошибаются в обороне. Учитывая домашний фактор и историческую уверенность «Тоттенхэма» против «Пэлас», хозяева выглядят немного предпочтительнее. Однако гости в отличной физической форме и способны доставить проблем обороне хозяев. Ожидается результативная игра с голами обеих сторон, где всe решит один мяч.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Тоттенхэма».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:1 в пользу «Тоттенхэма» – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 – коэффициент 1.95