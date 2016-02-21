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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 21 февраля 2016
Тоттенхэм
21.02.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
45'
М. Келли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Роуз
90'
84'
Желтая карточка
Я. Боласи
81'
Замена
М. Йединак
️️️️
Й. Кабай
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Д. Алли
80'
76'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Э. Адебайор
73'
Желтая карточка
Й. Кабай
Замена
Н. Шадли
️️️️
Х. Сон
67'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Дембеле
45'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
17
Джошуа Онома
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
77
Джордон Матч
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-2-3-1
13
Ворм
3
Роуз
15
Дайер
6
Виммер
2
Уокер
6
Бенталеб
8
Дембеле
7
Сон
17
Онома
8
Алли
9
Кейн
4-3-1-2
13
Хеннесси
25
Уорд
24
Данн
17
Делэйни
16
Келли
77
Матч
16
Ледли
29
Кабай
10
Заа
13
Уикхэм
25
Адебайор
8
Алли
8
Мэйсон
8
Мэйсон
8
Алли
7
Сон
89
Шадли
89
Шадли
7
Сон
8
Дембеле
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Дембеле
25
Адебайор
11
Боласи
11
Боласи
25
Адебайор
29
Кабай
15
Йединак
15
Йединак
29
Кабай
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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