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Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 10 ноября 2018
Кристал Пэлас
10.11.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
66'
Х. Фойт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
86'
Желтая карточка
Г. Уинкс
83'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Э. Ламела
71'
Замена
Х. Сон
️️️️
Л. Моура
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. МакАртур
70'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
М. Майер
67'
66'
ГОЛ! 0:1!
Х. Фойт
Замена
М. Келли
️️️️
Д. Томкинс
60'
Желтая карточка
Д. Томкинс
40'
24'
Замена
С. Орье
️️️️
К. Триппьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
29
Ван-Биссака
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
7
Майер
25
Таунсенд
10
Айю
4-2-3-1
1
Льорис
2
Триппьер
8
Фойт
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
2
Ваньяма
17
Сиссоко
7
Моура
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
5
Томкинс
16
Келли
16
Келли
5
Томкинс
7
Майер
27
Шлупп
27
Шлупп
7
Майер
11
МакАртур
9
Серлот
9
Серлот
11
МакАртур
2
Триппьер
92
Орье
92
Орье
2
Триппьер
9
Ламела
4
Уинкс
4
Уинкс
9
Ламела
7
Моура
7
Сон
7
Сон
7
Моура
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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