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Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 11 сентября 2021
Кристал Пэлас
11.09.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Тоттенхэм
75'
В. Заа (П)
84'
О. Эдуард
90+3'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
ГОЛ! 3:0!
О. Эдуард
Пас отдал
К. Галлахер
90'
+3
Желтая карточка
К. Галлахер
89'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
87'
ГОЛ! 2:0!
О. Эдуард
Пас отдал
В. Заа
84'
Замена
О. Эдуард
️️️️
К. Бентеке
84'
82'
Желтая карточка
Л. Моура
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Заа
75'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Куяте
67'
60'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Г. Уинкс
58'
Вторая желтая
Д. Танганга
Желтая карточка
В. Заа
54'
53'
Желтая карточка
Д. Танганга
12'
Замена
Д. Родон
️️️️
Э. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Гуаита
3
Митчелл
6
Гехи
2
Андерсен
25
Уорд
8
Куяте
11
МакАртур
8
Галлахер
10
Заа
20
Бентеке
10
Айю
4-1-2-2-1
1
Льорис
22
Эмерсон
15
Дайер
5
Танганга
3
Регилон
34
Скипп
23
Хейбьерг
4
Уинкс
7
Моура
8
Алли
9
Кейн
8
Куяте
19
Миливойевич
19
Миливойевич
8
Куяте
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
20
Бентеке
29
Эдуард
29
Эдуард
20
Бентеке
4
Уинкс
4
Дэвис
4
Дэвис
4
Уинкс
15
Дайер
6
Родон
6
Родон
15
Дайер
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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