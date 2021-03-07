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Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 07 марта 2021
Тоттенхэм
07.03.2021, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 27 тур
4 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
25'
Г. Бэйл
49'
Г. Бэйл
52'
Г. Кейн
76'
Г. Кейн
45+1'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Желтая карточка
К. Винисиус
90'
+5
Желтая карточка
М. Доэрти
90'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Г. Кейн
80'
ГОЛ! 4:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
76'
74'
Замена
Ж. Матета
️️️️
К. Бентеке
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Г. Уинкс
70'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Г. Бэйл
70'
65'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Таунсенд
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Доэрти
52'
ГОЛ! 2:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Г. Кейн
49'
48'
Желтая карточка
Х. Ридевальд
46'
Замена
В. Заа
️️️️
Э. Эзе
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Л. Миливойевич
35'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
29'
Желтая карточка
Ж. Айю
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Г. Кейн
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Регилон
6
Санчес
23
Алдервейрелд
2
Доэрти
4
Уинкс
23
Хейбьерг
7
Сон
18
Бэйл
7
Моура
9
Кейн
3-2-1-2-2
13
Гуаита
25
Уорд
24
Кэхилл
15
ван Анхолт
8
Куяте
44
Ридевальд
19
Миливойевич
25
Таунсенд
10
Эзе
10
Айю
20
Бентеке
4
Уинкс
17
Сиссоко
17
Сиссоко
4
Уинкс
18
Бэйл
9
Ламела
9
Ламела
18
Бэйл
9
Кейн
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Кейн
25
Таунсенд
27
Шлупп
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Эзе
10
Заа
10
Заа
10
Эзе
20
Бентеке
14
Матета
14
Матета
20
Бентеке
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Рис Ханнам
ЛЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Остались в запасе
25
Рис Ханнам
ЛЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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