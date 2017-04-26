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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 26 апреля 2017
Кристал Пэлас
26.04.2017, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
78'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Желтая карточка
В. Заа
90'
+7
90'
+6
Замена
К. Триппьер
️️️️
Д. Алли
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
К. Бентеке
81'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Г. Кейн
Желтая карточка
Д. Уорд
66'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Д. МакАртур
64'
60'
Желтая карточка
Г. Кейн
Замена
Д. Делэйни
️️️️
М. Сахо
57'
47'
Желтая карточка
К. Уокер
45'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
В. Ваньяма
45'
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Дембеле
26'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Бен Дэвис
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пау Лопес
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Хеннесси
16
Келли
12
Сахо
25
Уорд
19
Миливойевич
27
Шлупп
11
МакАртур
40
Панчеон
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-3-2-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
15
Дайер
23
Алдервейрелд
2
Ваньяма
8
Дембеле
4
Дэвис
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
12
Сахо
17
Делэйни
17
Делэйни
12
Сахо
11
МакАртур
29
Кабай
29
Кабай
11
МакАртур
20
Бентеке
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
20
Бентеке
8
Алли
2
Триппьер
2
Триппьер
8
Алли
2
Ваньяма
17
Сиссоко
17
Сиссоко
2
Ваньяма
8
Дембеле
7
Сон
7
Сон
8
Дембеле
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Матье Фламини
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Пау Лопес
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Матье Фламини
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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