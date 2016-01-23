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Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 23 января 2016
Кристал Пэлас
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
30'
Я. Вертонген (АГ)
63'
Г. Кейн
84'
Д. Алли
90+5'
Н. Шадли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Н. Шадли
Пас отдал
Д. Алли
90'
+3
Желтая карточка
Г. Кейн
Желтая карточка
М. Йединак
90'
+3
89'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
К. Эриксен
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Й. Кабай
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
80'
Желтая карточка
К. Триппьер
Замена
М. Йединак
️️️️
Д. МакАртур
79'
75'
Замена
К. Виммер
️️️️
Я. Вертонген
63'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Н. Шадли
Желтая карточка
Д. МакАртур
62'
56'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Дайер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Вертонген
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-4-1-1
13
Хеннесси
24
Данн
27
Суаре
17
Делэйни
25
Уорд
11
МакАртур
40
Панчеон
16
Ледли
29
Кабай
10
Заа
13
Уикхэм
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
3
Роуз
8
Дембеле
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
11
МакАртур
15
Йединак
15
Йединак
11
МакАртур
29
Кабай
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
29
Кабай
14
Вертонген
6
Виммер
6
Виммер
14
Вертонген
15
Дайер
89
Шадли
89
Шадли
15
Дайер
24
Эриксен
6
Бенталеб
6
Бенталеб
24
Эриксен
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в записи, 22:20)
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