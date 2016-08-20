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Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 20 августа 2016
Тоттенхэм
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
83'
В. Ваньяма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Э. Ламела
90'
+5
Замена
Д. Онома
️️️️
Г. Кейн
90'
88'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
ГОЛ! 1:0!
В. Ваньяма
Пас отдал
Г. Кейн
83'
82'
Замена
Д. Матч
️️️️
Л. Чхун-Ен
82'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Д. Делэйни
Желтая карточка
Э. Дайер
77'
Желтая карточка
Я. Вертонген
68'
Замена
Д. Алли
️️️️
К. Эриксен
68'
66'
Желтая карточка
С. Данн
Желтая карточка
К. Уокер
60'
46'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Д. Ледли
26'
Желтая карточка
В. Заа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрик Дайер
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
АП
16
Джо Ледли
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
48
Люк МакГи
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Деле Алли
АП
17
Джошуа Онома
АП
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
4-2-2-2
13
Ворм
3
Роуз
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Уокер
2
Ваньяма
15
Дайер
24
Эриксен
9
Ламела
14
Янссен
9
Кейн
4-2-3-1
13
Хеннесси
25
Уорд
24
Данн
17
Делэйни
27
Суаре
16
Ледли
40
Панчеон
25
Таунсенд
72
Ли Чхун-Ен
10
Заа
13
Уикхэм
9
Ламела
14
Кэрролл
14
Кэрролл
9
Ламела
24
Эриксен
8
Алли
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
17
Онома
17
Онома
9
Кейн
17
Делэйни
5
Томкинс
5
Томкинс
17
Делэйни
16
Ледли
29
Кабай
29
Кабай
16
Ледли
72
Ли Чхун-Ен
77
Матч
77
Матч
72
Ли Чхун-Ен
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
48
Люк МакГи
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
21
Кеши Андерсон
ЦФ
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
48
Люк МакГи
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
Остались в запасе
21
Кеши Андерсон
ЦФ
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 21:25)
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