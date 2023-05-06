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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 06 мая 2023
Тоттенхэм
06.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
45+1'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
90'
+3
Желтая карточка
Й. Андерсен
Желтая карточка
Ф. Форстер
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
В. Заа
Замена
А. Данжума
️️️️
Х. Сон
89'
Замена
Э. Дайер
️️️️
К. Лангле
88'
Желтая карточка
К. Лангле
87'
84'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Айю
Желтая карточка
Б. Дэвис
83'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ришарлисон
79'
73'
Желтая карточка
Ж. Айю
73'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Шлупп
69'
Желтая карточка
Д. Уорд
56'
Желтая карточка
Д. Шлупп
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Порро
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
3-3-1-1-2
17
Форстер
23
Порро
21
Ромеро
2
Лангле
4
Дэвис
34
Скипп
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
7
Сон
9
Кейн
47
Ришарлисон
4-1-1-3-1
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
27
Шлупп
17
Олисе
10
Эзе
10
Заа
10
Айю
2
Лангле
15
Дайер
15
Дайер
2
Лангле
7
Сон
7
Данжума
7
Данжума
7
Сон
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Хьюз
27
Шлупп
10
Айю
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Айю
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
5
Иван Перишич
ЛВ
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Райан Мэйсон
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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