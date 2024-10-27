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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 27 октября 2024
Кристал Пэлас
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
31'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Замена
Д. Камада
️️️️
А. Уортон
88'
87'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
И. Биссума
85'
Желтая карточка
Ришарлисон
Желтая карточка
У. Хьюз
77'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
И. Сарр
67'
65'
Желтая карточка
М. ван де Вен
62'
Замена
П. Сарр
️️️️
Д. Кулушевски
62'
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Мур
62'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Д. Мэддисон
Желтая карточка
М. Лакруа
61'
52'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Желтая карточка
Д. Муньос
41'
37'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
Желтая карточка
Ж. Матета
32'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матета
Пас отдал
Э. Эзе
31'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Ж. Лерма
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Asher Agbinone
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Гехи
27
Чалоба
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
8
Лерма
10
Эзе
7
Сарр
14
Матета
4-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
19
Соланке
47
Мур
8
Лерма
19
Хьюз
19
Хьюз
8
Лерма
20
Уортон
18
Камада
18
Камада
20
Уортон
7
Сарр
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Сарр
21
Кулушевски
29
Сарр
29
Сарр
21
Кулушевски
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
10
Мэддисон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
10
Мэддисон
47
Мур
11
Вернер
11
Вернер
47
Мур
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
4
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
8
Нарушения
16
12
Офсайды
4
1
Количество передач
246
511
Сейвы
3
5
Точность передач %
64
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.74
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 1
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Селхарст Парк
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