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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 02 марта 2024
Тоттенхэм
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
77'
Т. Вернер
80'
К. Ромеро
88'
Х. Сон
59'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Х. Сон
90'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
И. Биссума
90'
ГОЛ! 3:1!
Х. Сон
Пас отдал
Б. Джонсон
88'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Мэддисон
83'
Замена
П. Сарр
️️️️
Т. Вернер
82'
ГОЛ! 2:1!
К. Ромеро
Пас отдал
Д. Мэддисон
80'
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Б. Джонсон
77'
75'
Желтая карточка
С. Джонстон
71'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Айю
71'
Замена
У. Хьюз
️️️️
А. Уортон
66'
Замена
М. Франка
️️️️
Э. Эзе
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Р. Бентанкур
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эзе
Желтая карточка
Р. Бентанкур
57'
50'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
26
Матеус Франка
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
22
Эмерсон
28
Биссума
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
11
Вернер
3-2-2-1-2
26
Джонстон
27
Муньос
2
Андерсен
26
Ричардс
25
Уорд
3
Митчелл
20
Уортон
8
Лерма
10
Эзе
10
Айю
14
Матета
11
Вернер
29
Сарр
29
Сарр
11
Вернер
10
Мэддисон
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
10
Мэддисон
28
Биссума
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
28
Биссума
30
Бентанкур
22
Джонсон
22
Джонсон
30
Бентанкур
7
Сон
18
Скарлетт
18
Скарлетт
7
Сон
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
10
Эзе
26
Франка
26
Франка
10
Эзе
10
Айю
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Айю
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
1
2
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
7
16
Офсайды
2
5
Количество передач
809
225
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
69
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.29
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
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