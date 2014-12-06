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Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 06 декабря 2014
Тоттенхэм
06.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Желтая карточка
К. Эриксен
88'
Замена
А. Леннон
️️️️
Р. Сольдадо
83'
66'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
В. Заа
Замена
Паулиньо
️️️️
Р. Мэйсон
66'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Ламела
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Паулиньо
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Льорис
4
Дэвис
17
Фасио
15
Дайер
14
Вертонген
8
Мэйсон
6
Бенталеб
24
Эриксен
9
Ламела
9
Сольдадо
9
Кейн
4-4-1-1
1
Сперони
16
Келли
24
Данн
4
Хангеланд
25
Уорд
16
Ледли
11
Боласи
15
Йединак
11
МакАртур
10
Заа
27
Шамах
8
Мэйсон
18
Паулиньо
18
Паулиньо
8
Мэйсон
9
Ламела
89
Шадли
89
Шадли
9
Ламела
9
Сольдадо
12
Леннон
12
Леннон
9
Сольдадо
10
Заа
40
Панчеон
40
Панчеон
10
Заа
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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