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Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 03 апреля 2019
Тоттенхэм
03.04.2019, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
55'
Х. Сон
80'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Х. Сон
90'
+2
82'
Замена
К. Бентеке
️️️️
М. Батшуайи
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Алли
82'
ГОЛ! 2:0!
К. Эриксен
80'
79'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Роуз
69'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
К. Эриксен
55'
Желтая карточка
Д. Алли
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
3
Роуз
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
4
Дэвис
2
Триппьер
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-1-3-1-1
13
Гуаита
29
Ван-Биссака
16
Келли
5
Томкинс
15
ван Анхолт
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
27
Шлупп
10
Заа
44
Батшуайи
3
Роуз
4
Уинкс
4
Уинкс
3
Роуз
7
Сон
2
Ваньяма
2
Ваньяма
7
Сон
8
Алли
7
Моура
7
Моура
8
Алли
8
Куяте
25
Таунсенд
25
Таунсенд
8
Куяте
44
Батшуайи
20
Бентеке
20
Бентеке
44
Батшуайи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
7
Макс Майер
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
7
Макс Майер
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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