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Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 25 февраля 2018
Кристал Пэлас
25.02.2018, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
88'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
88'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
45'
+1
Желтая карточка
М. Дембеле
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кристал Пэлас
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
4-1-2-1-2
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
27
Фосу-Менса
44
Ридевальд
11
МакАртур
19
Миливойевич
25
Таунсенд
20
Бентеке
7
Серлот
4-2-3-1
1
Льорис
92
Орье
15
Дайер
6
Санчес
4
Дэвис
2
Ваньяма
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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