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Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 10 января 2015
Кристал Пэлас
10.01.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
69'
Д. Гэйл (П)
80'
Д. Панчеон
49'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Фасио
Желтая карточка
А. Гедиура
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
90'
+3
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Гэйл
87'
ГОЛ! 2:1!
Д. Панчеон
80'
Желтая карточка
Д. Панчеон
77'
75'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Б. Стамбули
Замена
В. Заа
️️️️
Г. Мюррэй
74'
69'
Замена
Э. Капу
️️️️
Э. Таунсенд
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Гэйл
69'
55'
Желтая карточка
Б. Стамбули
49'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Н. Шадли
Замена
А. Гедиура
️️️️
Б. Беннэн
46'
Желтая карточка
С. Данн
45'
+1
Желтая карточка
Б. Беннэн
38'
25'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-4-2
1
Сперони
16
Келли
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
11
МакАртур
10
Беннэн
40
Панчеон
16
Ледли
34
Гэйл
39
Мюррэй
4-1-2-2-1
1
Льорис
2
Уокер
17
Фасио
14
Вертонген
3
Роуз
21
Стамбули
89
Шадли
8
Дембеле
25
Таунсенд
24
Эриксен
9
Кейн
10
Беннэн
6
Гедиура
6
Гедиура
10
Беннэн
39
Мюррэй
10
Заа
10
Заа
39
Мюррэй
34
Гэйл
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
34
Гэйл
25
Таунсенд
6
Капу
6
Капу
25
Таунсенд
21
Стамбули
9
Сольдадо
9
Сольдадо
21
Стамбули
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
Главный тренер
Алан Пардью
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Селхарст Парк
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