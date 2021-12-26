Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 26 декабря 2021
Тоттенхэм
26.12.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
32'
Г. Кейн
34'
Л. Моура
74'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
83'
Замена
Н. Фергюсон
️️️️
Т. Митчелл
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Хейбьерг
79'
77'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
К. Галлахер
Замена
Б. Хиль
️️️️
Х. Сон
76'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Моура
74'
Желтая карточка
Д. Санчес
69'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Г. Кейн
66'
64'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
45'
+1
Желтая карточка
Д. Томкинс
37'
Вторая желтая
В. Заа
ГОЛ! 2:0!
Л. Моура
Пас отдал
Эмерсон
34'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Моура
32'
26'
Желтая карточка
В. Заа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
Кристал Пэлас
6
Марк Гехи
ЦЗ
36
Натан Фергюсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
31
Реми Мэттьюз
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Льорис
6
Санчес
15
Дайер
5
Танганга
3
Регилон
34
Скипп
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
4-1-2-1-2
1
Батлэнд
25
Уорд
2
Андерсен
5
Томкинс
3
Митчелл
8
Куяте
8
Галлахер
19
Хьюз
10
Заа
29
Эдуард
10
Айю
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
9
Кейн
34
Бергвейн
34
Бергвейн
9
Кейн
7
Сон
17
Хиль
17
Хиль
7
Сон
3
Митчелл
36
Фергюсон
36
Фергюсон
3
Митчелл
8
Галлахер
27
Шлупп
27
Шлупп
8
Галлахер
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Антонио Конте
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
31
Реми Мэттьюз
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
Остались в запасе
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
31
Реми Мэттьюз
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+