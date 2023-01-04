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Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 04 января 2023
Кристал Пэлас
04.01.2023, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
48'
Г. Кейн
53'
Г. Кейн
68'
М. Доэрти
72'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
86'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Лангле
86'
Замена
Х. Уайт
️️️️
И. Перишич
78'
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Доэрти
77'
Желтая карточка
Б. Хиль
77'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Б. Хиль
Замена
У. Хьюз
️️️️
Э. Эзе
74'
Замена
О. Эдуард
️️️️
М. Олисе
73'
72'
ГОЛ! 0:4!
Х. Сон
68'
ГОЛ! 0:3!
М. Доэрти
66'
Замена
П. Сарр
️️️️
О. Скипп
Желтая карточка
Д. Шлупп
61'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Д. Шлупп
61'
53'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Хиль
48'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
И. Перишич
42'
Желтая карточка
О. Скипп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
10
Айю
4-1-1-3-1
1
Льорис
2
Доэрти
15
Дайер
2
Лангле
21
Ромеро
34
Скипп
23
Хейбьерг
5
Перишич
7
Сон
17
Хиль
9
Кейн
10
Эзе
19
Хьюз
19
Хьюз
10
Эзе
17
Олисе
29
Эдуард
29
Эдуард
17
Олисе
27
Шлупп
14
Матета
14
Матета
27
Шлупп
2
Лангле
4
Дэвис
4
Дэвис
2
Лангле
17
Хиль
30
Сессеньон
30
Сессеньон
17
Хиль
2
Доэрти
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Доэрти
34
Скипп
29
Сарр
29
Сарр
34
Скипп
5
Перишич
7
Уайт
7
Уайт
5
Перишич
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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