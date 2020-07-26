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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 26 июля 2020
Кристал Пэлас
26.07.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
53'
Д. Шлупп
13'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
90'
+1
Желтая карточка
Э. Дайер
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Д. Шлупп
85'
80'
Замена
О. Скипп
️️️️
М. Сиссоко
80'
Замена
Д. Алли
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Ш. Куяте
75'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакАртур
70'
61'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
60'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. Ло Чельсо
ГОЛ! 1:1!
Д. Шлупп
Пас отдал
Ж. Айю
53'
Желтая карточка
Т. Митчелл
49'
Желтая карточка
Д. МакКарти
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
37
Ня Кирби
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Гуаита
24
Данн
3
Митчелл
25
Уорд
8
Куяте
27
Шлупп
11
МакАртур
16
МакКарти
10
Заа
25
Таунсенд
10
Айю
4-2-3-1
1
Льорис
92
Орье
23
Алдервейрелд
15
Дайер
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Моура
20
Ло Чельсо
7
Сон
9
Кейн
11
МакАртур
44
Ридевальд
44
Ридевальд
11
МакАртур
27
Шлупп
19
Миливойевич
19
Миливойевич
27
Шлупп
17
Сиссоко
34
Скипп
34
Скипп
17
Сиссоко
7
Сон
8
Алли
8
Алли
7
Сон
20
Ло Чельсо
34
Бергвейн
34
Бергвейн
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
37
Ня Кирби
ЦП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
37
Ня Кирби
ЦП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Селхарст Парк
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