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Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 14 сентября 2019
Тоттенхэм
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
10'
Х. Сон
21'
П. ван Анхолт (АГ)
23'
Х. Сон
42'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
90'
+1
Желтая карточка
Л. Миливойевич
89'
Желтая карточка
Д. Уорд
85'
Замена
В. Камараса
️️️️
Э. Таунсенд
Замена
Л. Моура
️️️️
Г. Кейн
85'
76'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
76'
71'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Г. Уинкс
67'
61'
Желтая карточка
Ж. Айю
Желтая карточка
К. Эриксен
60'
Желтая карточка
Я. Вертонген
53'
Желтая карточка
Д. Роуз
50'
Желтая карточка
Г. Уинкс
45'
+2
ГОЛ! 4:0!
Э. Ламела
Пас отдал
Г. Кейн
42'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
С. Орье
23'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. ван Анхолт
21'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Роуз
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
92
Орье
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Сон
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
4-1-2-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
12
Сахо
24
Кэхилл
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
9
Кейн
7
Моура
7
Моура
9
Кейн
25
Таунсенд
6
Камараса
6
Камараса
25
Таунсенд
8
Куяте
16
МакКарти
16
МакКарти
8
Куяте
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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