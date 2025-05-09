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Прогноз на точный счет матча «Сельта» – «Севилья»: Ла Лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:06
Сельта - Севилья
10 мая 2025, суббота 17:15 | Испания. Примера, 35 тур
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6.3
Точный счёт 2:1 в пользу «Сельты»
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10 мая на стадионе «Балаидос» состоится матч 35-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Севильей». Оба клуба находятся в разных полюсах таблицы по настроению и форме: «Сельта» уверенно держится в зоне борьбы за еврокубки, тогда как «Севилья» продолжает мучительно набирать очки, избегая зоны вылета. Матч обещает быть напряжeнным и с высокой вероятностью результативным, учитывая атакующую активность хозяев и уязвимость обороны гостей.

«Сельта»

После 34 туров «Сельта» занимает 7-е место с 46 очками. Команда играет зрелищно и активно в атаке, забив 10 мячей за последние 5 матчей (средний показатель – 2.0 гола за игру). Однако защита не всегда справляется: те же 10 пропущенных мячей за этот же период (по 2.0 за игру). Лидером атак по-прежнему остаeтся Яго Аспас с 9 забитыми мячами. Важным фактором остаeтся уверенность команды на домашнем стадионе, где «Сельта» часто радует болельщиков результатами.

«Севилья»

«Севилья» расположилась на 16-й строчке с 38 очками после 34 туров. Команда явно не в лучшей форме и не выигрывает уже 7 матчей подряд. В последних 5 турах коллектив забил 4 мяча (0.8 за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Доди Лукебакио остаeтся ключевой фигурой атаки с 11 голами. «Севилья» регулярно пропускает (7 матчей подряд) и не может выйти из затяжного игрового кризиса, что осложняет шансы на успех даже против нестабильной защиты соперника.

Факты о командах

«Сельта»

  • 46 очков после 34 туров.
  • В среднем 2.0 гола забивает и 2.0 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Яго Аспас – 9 голов.

«Севилья»

  • 38 очков после 34 туров.
  • В среднем 0.8 гола забивает и 1.4 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Не выигрывает в 7 матчах подряд.
  • Лукебакио – 11 голов.

Личные встречи
32% (9)
29% (8)
39% (11)
38
Забитых мячей
44
1.36
В среднем за матч
1.57
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
3 : 2
10.05.2025
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1 : 0
14.12.2024
Сельта
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1 : 2
17.03.2024
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
1 : 1
04.11.2023
Севилья
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
2 : 2
07.04.2023
Сельта
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
1 : 1
30.12.2022
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
2 : 2
22.01.2022
Сельта
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0 : 1
17.10.2021
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
3 : 4
12.04.2021
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
4 : 2
21.11.2020
Сельта
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 1
09.02.2020
Севилья
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 1
30.08.2019
Сельта
Испания. Примера, 22 тур
Сельта
1 : 0
02.02.2019
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2 : 1
07.10.2018
Сельта
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
4 : 0
07.04.2018
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
2 : 1
18.11.2017
Сельта
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
2 : 1
27.04.2017
Сельта
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
0 : 3
11.12.2016
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Сельта
2 : 2
11.02.2016
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
1 : 1
07.02.2016
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Севилья
4 : 0
04.02.2016
Сельта
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1 : 2
20.09.2015
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1 : 1
10.05.2015
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1 : 0
03.01.2015
Сельта
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
1 : 0
29.03.2014
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 1
03.11.2013
Сельта
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
4 : 1
05.03.2013
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
2 : 0
05.10.2012
Севилья
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Прогноз на матч «Сельта» – «Севилья»

Соперники подходят к матчу с разным психологическим багажом. «Сельта» в последнее время демонстрирует хорошую форму в атаке и постарается использовать слабости обороны гостей. «Севилья» продолжает испытывать проблемы и редко удерживает свои ворота сухими. Однако гости часто забивают даже в неудачных матчах, что делает сценарий обмена голами вполне вероятным. Ставка на победу хозяев выглядит логичной с учeтом их атаки и общего тонуса команды.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сельты».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Сельты» – коэффициент 6.30
  • Победа «Сельты» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Сельты» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.3
Точный счёт 2:1 в пользу «Сельты»
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Севилья Сельта
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