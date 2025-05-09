10 мая на стадионе «Балаидос» состоится матч 35-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Севильей». Оба клуба находятся в разных полюсах таблицы по настроению и форме: «Сельта» уверенно держится в зоне борьбы за еврокубки, тогда как «Севилья» продолжает мучительно набирать очки, избегая зоны вылета. Матч обещает быть напряжeнным и с высокой вероятностью результативным, учитывая атакующую активность хозяев и уязвимость обороны гостей.
«Сельта»
После 34 туров «Сельта» занимает 7-е место с 46 очками. Команда играет зрелищно и активно в атаке, забив 10 мячей за последние 5 матчей (средний показатель – 2.0 гола за игру). Однако защита не всегда справляется: те же 10 пропущенных мячей за этот же период (по 2.0 за игру). Лидером атак по-прежнему остаeтся Яго Аспас с 9 забитыми мячами. Важным фактором остаeтся уверенность команды на домашнем стадионе, где «Сельта» часто радует болельщиков результатами.
«Севилья»
«Севилья» расположилась на 16-й строчке с 38 очками после 34 туров. Команда явно не в лучшей форме и не выигрывает уже 7 матчей подряд. В последних 5 турах коллектив забил 4 мяча (0.8 за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Доди Лукебакио остаeтся ключевой фигурой атаки с 11 голами. «Севилья» регулярно пропускает (7 матчей подряд) и не может выйти из затяжного игрового кризиса, что осложняет шансы на успех даже против нестабильной защиты соперника.
Факты о командах
«Сельта»
- 46 очков после 34 туров.
- В среднем 2.0 гола забивает и 2.0 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Забивает в 3 последних матчах.
- Яго Аспас – 9 голов.
«Севилья»
- 38 очков после 34 туров.
- В среднем 0.8 гола забивает и 1.4 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Не выигрывает в 7 матчах подряд.
- Лукебакио – 11 голов.
Прогноз на матч «Сельта» – «Севилья»
Соперники подходят к матчу с разным психологическим багажом. «Сельта» в последнее время демонстрирует хорошую форму в атаке и постарается использовать слабости обороны гостей. «Севилья» продолжает испытывать проблемы и редко удерживает свои ворота сухими. Однако гости часто забивают даже в неудачных матчах, что делает сценарий обмена голами вполне вероятным. Ставка на победу хозяев выглядит логичной с учeтом их атаки и общего тонуса команды.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сельты».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 2:1 в пользу «Сельты» – коэффициент 6.30
- Победа «Сельты» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Сельты» больше 1.5 – коэффициент 2.00