10 мая на стадионе «Балаидос» состоится матч 35-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Севильей». Оба клуба находятся в разных полюсах таблицы по настроению и форме: «Сельта» уверенно держится в зоне борьбы за еврокубки, тогда как «Севилья» продолжает мучительно набирать очки, избегая зоны вылета. Матч обещает быть напряжeнным и с высокой вероятностью результативным, учитывая атакующую активность хозяев и уязвимость обороны гостей.

«Сельта»

После 34 туров «Сельта» занимает 7-е место с 46 очками. Команда играет зрелищно и активно в атаке, забив 10 мячей за последние 5 матчей (средний показатель – 2.0 гола за игру). Однако защита не всегда справляется: те же 10 пропущенных мячей за этот же период (по 2.0 за игру). Лидером атак по-прежнему остаeтся Яго Аспас с 9 забитыми мячами. Важным фактором остаeтся уверенность команды на домашнем стадионе, где «Сельта» часто радует болельщиков результатами.

«Севилья»

«Севилья» расположилась на 16-й строчке с 38 очками после 34 туров. Команда явно не в лучшей форме и не выигрывает уже 7 матчей подряд. В последних 5 турах коллектив забил 4 мяча (0.8 за игру) и пропустил 7 (1.4 за игру). Доди Лукебакио остаeтся ключевой фигурой атаки с 11 голами. «Севилья» регулярно пропускает (7 матчей подряд) и не может выйти из затяжного игрового кризиса, что осложняет шансы на успех даже против нестабильной защиты соперника.

Факты о командах

«Сельта»

46 очков после 34 туров.

В среднем 2.0 гола забивает и 2.0 пропускает за матч (последние 5 игр).

Забивает в 3 последних матчах.

Яго Аспас – 9 голов.

«Севилья»

38 очков после 34 туров.

В среднем 0.8 гола забивает и 1.4 пропускает за матч (последние 5 игр).

Не выигрывает в 7 матчах подряд.

Лукебакио – 11 голов.

Личные встречи 32% (9) 29% (8) 39% (11) 38 Забитых мячей 44 1.36 В среднем за матч 1.57 4:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 35 тур Сельта 3 : 2 Севилья Испания. Примера, 17 тур Севилья 1 : 0 Сельта Испания. Примера, 29 тур Севилья 1 : 2 Сельта Испания. Примера, 12 тур Сельта 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 28 тур Севилья 2 : 2 Сельта Испания. Примера, 15 тур Сельта 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 22 тур Севилья 2 : 2 Сельта Испания. Примера, 9 тур Сельта 0 : 1 Севилья Испания. Примера, 30 тур Сельта 3 : 4 Севилья Испания. Примера, 10 тур Севилья 4 : 2 Сельта Испания. Примера, 23 тур Сельта 2 : 1 Севилья Испания. Примера, 3 тур Севилья 1 : 1 Сельта Испания. Примера, 22 тур Сельта 1 : 0 Севилья Испания. Примера, 8 тур Севилья 2 : 1 Сельта Испания. Примера, 31 тур Сельта 4 : 0 Севилья Испания. Примера, 12 тур Севилья 2 : 1 Сельта Испания. Примера, 34 тур Севилья 2 : 1 Сельта Испания. Примера, 15 тур Сельта 0 : 3 Севилья Испания. Кубок, 1/2 финала Сельта 2 : 2 Севилья Испания. Примера, 23 тур Сельта 1 : 1 Севилья Испания. Кубок, 1/2 финала Севилья 4 : 0 Сельта Испания. Примера, 4 тур Севилья 1 : 2 Сельта Испания. Примера, 36 тур Сельта 1 : 1 Севилья Испания. Примера, 17 тур Севилья 1 : 0 Сельта Испания. Примера, 31 тур Сельта 1 : 0 Севилья Испания. Примера, 12 тур Севилья 0 : 1 Сельта Испания. Примера, 26 тур Севилья 4 : 1 Сельта Испания. Примера, 7 тур Сельта 2 : 0 Севилья

Прогноз на матч «Сельта» – «Севилья»

Соперники подходят к матчу с разным психологическим багажом. «Сельта» в последнее время демонстрирует хорошую форму в атаке и постарается использовать слабости обороны гостей. «Севилья» продолжает испытывать проблемы и редко удерживает свои ворота сухими. Однако гости часто забивают даже в неудачных матчах, что делает сценарий обмена голами вполне вероятным. Ставка на победу хозяев выглядит логичной с учeтом их атаки и общего тонуса команды.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сельты».

Рекомендованные ставки