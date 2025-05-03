4 мая на Europa-Park Stadion пройдет центральный матч 32-го тура Бундеслиги, где «Фрайбург» встретится с «Байером». Хозяева продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, а гости преследуют лидера чемпионата. «Фрайбург» уверенно действует в атаке, забивая на протяжении шести игр подряд, но оборона команды по-прежнему уязвима. «Байер» же демонстрирует стабильность, пропуская очень мало, но их атака в последних турах выглядит менее ярко, чем в начале сезона. Встреча обещает быть напряженной, ведь на кону – важные очки для обоих соперников в борьбе за высокие позиции.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал отличный ход в атаке: команда забивает в шести матчах подряд, в последних пяти играх – восемь голов, что дает средний показатель 1.60 гола за игру. При этом оборона остается слабым местом: девять пропущенных мячей за пять матчей, то есть 1.80 гола в среднем. Победы в трех последних турах позволили команде подняться в зону Лиги чемпионов, но каждый матч дается с большим напряжением, особенно учитывая регулярные пропущенные мячи даже от аутсайдеров.

«Байер»

«Байер» подходит к матчу в статусе одного из лучших клубов Бундеслиги этого сезона. Команда не проигрывает в шести последних матчах и обладает одной из самых надежных оборон чемпионата: всего три пропущенных мяча за последние пять игр, в среднем 0.60 гола за игру. В атаке команда забила пять голов за тот же отрезок, что ниже их стандартов начала сезона, но с таким качеством обороны этого пока хватает. Патрик Шик остается главным козырем «Байера», забив 25 голов в 42 матчах.

Факты о командах

«Фрайбург»

Побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в 6 последних матчах.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей).

«Байер»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в 7 последних матчах против соперника.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей).

Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей).

Личные встречи 19% (6) 29% (9) 52% (16) 31 Забитых мячей 55 1 В среднем за матч 1.77 3:2 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 32 тур Фрайбург 2 : 2 Байер Германия. Бундеслига, 15 тур Байер 5 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 26 тур Фрайбург 2 : 3 Байер Германия. Бундеслига, 9 тур Байер 2 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 22 тур Фрайбург 1 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 5 тур Байер 2 : 3 Фрайбург Германия. Бундеслига, 34 тур Байер 2 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 17 тур Фрайбург 2 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 23 тур Байер 1 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 6 тур Фрайбург 2 : 4 Байер Германия. Бундеслига, 29 тур Фрайбург 0 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 12 тур Байер 1 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 24 тур Байер 2 : 0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 7 тур Фрайбург 0 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 21 тур Фрайбург 0 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 4 тур Байер 4 : 0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 30 тур Фрайбург 2 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 13 тур Байер 1 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 23 тур Байер 1 : 0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 6 тур Фрайбург 0 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 18 тур Фрайбург 3 : 2 Байер Германия. Кубок, 1/8 финала Фрайбург 1 : 2 Байер Германия. Бундеслига, 1 тур Байер 3 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 19 тур Фрайбург 0 : 0 Байер Германия. Бундеслига, 2 тур Байер 2 : 0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 28 тур Байер 0 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 11 тур Фрайбург 0 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 34 тур Фрайбург 0 : 1 Байер Германия. Бундеслига, 17 тур Байер 2 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 20 тур Байер 3 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 3 тур Фрайбург 0 : 5 Байер

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Байер»

Обе команды имеют свои сильные стороны: «Фрайбург» стабилен в атаке, а «Байер» надежен в обороне. Исходя из статистики, матч вряд ли будет голевым фейерверком, но «Байер» выглядит чуть предпочтительнее благодаря более сбалансированной игре и лучшей защите. Вероятно, гости забьют и смогут удержать минимальное преимущество.