4 мая на Europa-Park Stadion пройдет центральный матч 32-го тура Бундеслиги, где «Фрайбург» встретится с «Байером». Хозяева продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, а гости преследуют лидера чемпионата. «Фрайбург» уверенно действует в атаке, забивая на протяжении шести игр подряд, но оборона команды по-прежнему уязвима. «Байер» же демонстрирует стабильность, пропуская очень мало, но их атака в последних турах выглядит менее ярко, чем в начале сезона. Встреча обещает быть напряженной, ведь на кону – важные очки для обоих соперников в борьбе за высокие позиции.
«Фрайбург»
«Фрайбург» набрал отличный ход в атаке: команда забивает в шести матчах подряд, в последних пяти играх – восемь голов, что дает средний показатель 1.60 гола за игру. При этом оборона остается слабым местом: девять пропущенных мячей за пять матчей, то есть 1.80 гола в среднем. Победы в трех последних турах позволили команде подняться в зону Лиги чемпионов, но каждый матч дается с большим напряжением, особенно учитывая регулярные пропущенные мячи даже от аутсайдеров.
«Байер»
«Байер» подходит к матчу в статусе одного из лучших клубов Бундеслиги этого сезона. Команда не проигрывает в шести последних матчах и обладает одной из самых надежных оборон чемпионата: всего три пропущенных мяча за последние пять игр, в среднем 0.60 гола за игру. В атаке команда забила пять голов за тот же отрезок, что ниже их стандартов начала сезона, но с таким качеством обороны этого пока хватает. Патрик Шик остается главным козырем «Байера», забив 25 голов в 42 матчах.
Факты о командах
«Фрайбург»
- Побеждает в 3 последних матчах.
- Забивает в 6 последних матчах.
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
- Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей).
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей).
«Байер»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
- Забивает в 7 последних матчах против соперника.
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей).
- Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей).
Прогноз на матч «Фрайбург» – «Байер»
Обе команды имеют свои сильные стороны: «Фрайбург» стабилен в атаке, а «Байер» надежен в обороне. Исходя из статистики, матч вряд ли будет голевым фейерверком, но «Байер» выглядит чуть предпочтительнее благодаря более сбалансированной игре и лучшей защите. Вероятно, гости забьют и смогут удержать минимальное преимущество.
- Точный счет 1:2 в пользу «Байера» – коэффициент 7.50
- Победа «Байер» – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70