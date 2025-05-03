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Прогноз на точный счет матча «Фрайбург» – «Байер»: Бундеслига, 4 мая 2025

03 мая 2025 10:45
Фрайбург - Байер
04 мая 2025, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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7.5
Точный счет 1:2 в пользу «Байера»
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4 мая на Europa-Park Stadion пройдет центральный матч 32-го тура Бундеслиги, где «Фрайбург» встретится с «Байером». Хозяева продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, а гости преследуют лидера чемпионата. «Фрайбург» уверенно действует в атаке, забивая на протяжении шести игр подряд, но оборона команды по-прежнему уязвима. «Байер» же демонстрирует стабильность, пропуская очень мало, но их атака в последних турах выглядит менее ярко, чем в начале сезона. Встреча обещает быть напряженной, ведь на кону – важные очки для обоих соперников в борьбе за высокие позиции.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал отличный ход в атаке: команда забивает в шести матчах подряд, в последних пяти играх – восемь голов, что дает средний показатель 1.60 гола за игру. При этом оборона остается слабым местом: девять пропущенных мячей за пять матчей, то есть 1.80 гола в среднем. Победы в трех последних турах позволили команде подняться в зону Лиги чемпионов, но каждый матч дается с большим напряжением, особенно учитывая регулярные пропущенные мячи даже от аутсайдеров.

«Байер»

«Байер» подходит к матчу в статусе одного из лучших клубов Бундеслиги этого сезона. Команда не проигрывает в шести последних матчах и обладает одной из самых надежных оборон чемпионата: всего три пропущенных мяча за последние пять игр, в среднем 0.60 гола за игру. В атаке команда забила пять голов за тот же отрезок, что ниже их стандартов начала сезона, но с таким качеством обороны этого пока хватает. Патрик Шик остается главным козырем «Байера», забив 25 голов в 42 матчах.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей).

«Байер»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в 7 последних матчах против соперника.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей).

Личные встречи
19% (6)
29% (9)
52% (16)
31
Забитых мячей
55
1
В среднем за матч
1.77
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
2 : 2
04.05.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
5 : 1
21.12.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
2 : 3
17.03.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
2 : 1
29.10.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
1 : 1
26.02.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2 : 3
03.09.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
2 : 1
14.05.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2 : 1
19.12.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1 : 2
28.02.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
2 : 4
01.11.2020
Байер
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
0 : 1
29.05.2020
Байер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
1 : 1
23.11.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
2 : 0
02.03.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
0 : 0
07.10.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0 : 0
03.02.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
4 : 0
17.09.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
2 : 1
23.04.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1 : 1
03.12.2016
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1 : 0
28.02.2015
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
0 : 0
27.09.2014
Байер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 2
25.01.2014
Байер
Германия. Кубок, 1/8 финала
Фрайбург
1 : 2
04.12.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
3 : 1
10.08.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
0 : 0
26.01.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
2 : 0
01.09.2012
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
0 : 2
31.03.2012
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
0 : 1
28.10.2011
Байер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
0 : 1
14.05.2011
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
2 : 2
19.12.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
3 : 1
31.01.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
0 : 5
22.08.2009
Байер
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Прогноз на матч «Фрайбург» – «Байер»

Обе команды имеют свои сильные стороны: «Фрайбург» стабилен в атаке, а «Байер» надежен в обороне. Исходя из статистики, матч вряд ли будет голевым фейерверком, но «Байер» выглядит чуть предпочтительнее благодаря более сбалансированной игре и лучшей защите. Вероятно, гости забьют и смогут удержать минимальное преимущество.

  • Точный счет 1:2 в пользу «Байера» – коэффициент 7.50
  • Победа «Байер» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70

7.5
Точный счет 1:2 в пользу «Байера»
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Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Байер Фрайбург
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