27 апреля 2025 года на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Наполи» примет «Торино». Наполи продолжает бороться за чемпионство, а «Торино» стремится закрепиться в середине таблицы. Этот матч обещает быть интересным, так как обе команды находятся в неплохой форме.
«Наполи»
После 33 туров «Наполи» набрал 71 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице, продолжая борьбу за титул. Наполи не проигрывает в последних 7 играх Серии А, что говорит о высокой стабильности команды. В последних 5 играх они забили 7 голов и пропустили 2. Лучший бомбардир команды – Ромелу Лукаку, который забил 12 голов в 33 матчах. Наполи продолжает атаковать эффективно, забивая в 4 последних матчах и показывая хорошую игру на поле.
Команда также проявляет себя крепко в обороне, пропустив всего 2 гола в последних 5 играх. Однако им предстоит непростой матч против «Торино», который не проигрывает в последних 7 выездных играх.
«Торино»
«Торино» набрал 43 очка и занимает 10-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 3, что свидетельствует о хорошем балансе между атакой и обороной. Лучший бомбардир команды – Че Адамс (10 голов в 33 матчах). В последних матчах «Торино» выглядит уверенно, не проигрывая в 7 из последних 9 игр. Несмотря на стабильную форму, «Торино» вряд ли удастся составить серьезную конкуренцию такому сильному сопернику, как «Наполи», особенно на выезде.
Факты о командах
«Наполи»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропускает 0.40 гола.
- Не проигрывает в 7 последних матчах.
- Лучший бомбардир – Ромелу Лукаку (12 голов в 33 матчах).
- Забивает в 4 последних матчах.
«Торино»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч, пропускает 0.60 гола.
- Не проигрывает в 7 из последних 9 матчей.
- Лучший бомбардир – Че Адамс (10 голов в 33 матчах).
- Пропускает в 8 последних матчах.
Прогноз на матч «Наполи» – «Торино»
«Наполи» является явным фаворитом этого матча, особенно с учeтом своей текущей формы на домашнем стадионе. Несмотря на хорошие результаты «Торино», их выездная форма остаeтся достаточно слабой, и команде предстоит сложный матч на фоне сильного «Наполи».
Наполи, не проигрывая в последних 7 матчах и показывая сильную атаку, продолжит доминировать в этом поединке. Несмотря на крепкую оборону «Торино», «Наполи» будет бороться за три очка, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за титул.
На основании текущей формы и статистики, победа «Наполи» кажется наиболее вероятным исходом, хотя «Торино» вполне может забить, если учесть их стабильную результативность.
Рекомендации:
- Победа «Наполи» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30