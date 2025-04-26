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«Наполи» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

26 апреля 2025 9:20
Наполи - Торино
27 апр. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 34 тур
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2.0
Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэфф. - 2.00
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27 апреля 2025 года на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Наполи» примет «Торино». Наполи продолжает бороться за чемпионство, а «Торино» стремится закрепиться в середине таблицы. Этот матч обещает быть интересным, так как обе команды находятся в неплохой форме.

«Наполи»

После 33 туров «Наполи» набрал 71 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице, продолжая борьбу за титул. Наполи не проигрывает в последних 7 играх Серии А, что говорит о высокой стабильности команды. В последних 5 играх они забили 7 голов и пропустили 2. Лучший бомбардир команды – Ромелу Лукаку, который забил 12 голов в 33 матчах. Наполи продолжает атаковать эффективно, забивая в 4 последних матчах и показывая хорошую игру на поле.

Команда также проявляет себя крепко в обороне, пропустив всего 2 гола в последних 5 играх. Однако им предстоит непростой матч против «Торино», который не проигрывает в последних 7 выездных играх.

«Торино»

«Торино» набрал 43 очка и занимает 10-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 3, что свидетельствует о хорошем балансе между атакой и обороной. Лучший бомбардир команды – Че Адамс (10 голов в 33 матчах). В последних матчах «Торино» выглядит уверенно, не проигрывая в 7 из последних 9 игр. Несмотря на стабильную форму, «Торино» вряд ли удастся составить серьезную конкуренцию такому сильному сопернику, как «Наполи», особенно на выезде.

Факты о командах

«Наполи»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропускает 0.40 гола.
  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Лучший бомбардир – Ромелу Лукаку (12 голов в 33 матчах).
  • Забивает в 4 последних матчах.

«Торино»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч, пропускает 0.60 гола.
  • Не проигрывает в 7 из последних 9 матчей.
  • Лучший бомбардир – Че Адамс (10 голов в 33 матчах).
  • Пропускает в 8 последних матчах.

Личные встречи
59% (17)
24% (7)
17% (5)
52
Забитых мячей
28
1.79
В среднем за матч
0.97
5:3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
0 : 1
01.12.2024
Наполи
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1 : 1
08.03.2024
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0 : 4
19.03.2023
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 1
01.10.2022
Торино
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0 : 1
07.05.2022
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1 : 0
17.10.2021
Торино
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0 : 2
26.04.2021
Наполи
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1 : 1
23.12.2020
Торино
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
2 : 1
29.02.2020
Торино
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 0
06.10.2019
Наполи
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
0 : 0
17.02.2019
Торино
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1 : 3
23.09.2018
Наполи
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 2
06.05.2018
Торино
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 3
16.12.2017
Наполи
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0 : 5
14.05.2017
Наполи
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
5 : 3
18.12.2016
Торино
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
1 : 2
08.05.2016
Наполи
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
2 : 1
06.01.2016
Торино
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 0
01.03.2015
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 1
05.10.2014
Торино
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
0 : 1
17.03.2014
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
2 : 0
27.10.2013
Торино
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
3 : 5
30.03.2013
Наполи
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
04.11.2012
Торино
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
1 : 2
17.05.2009
Торино
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 0
21.12.2008
Наполи
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
2 : 1
04.05.2008
Наполи
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1 : 1
23.12.2007
Торино
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Прогноз на матч «Наполи» – «Торино»

«Наполи» является явным фаворитом этого матча, особенно с учeтом своей текущей формы на домашнем стадионе. Несмотря на хорошие результаты «Торино», их выездная форма остаeтся достаточно слабой, и команде предстоит сложный матч на фоне сильного «Наполи».

Наполи, не проигрывая в последних 7 матчах и показывая сильную атаку, продолжит доминировать в этом поединке. Несмотря на крепкую оборону «Торино», «Наполи» будет бороться за три очка, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за титул.

На основании текущей формы и статистики, победа «Наполи» кажется наиболее вероятным исходом, хотя «Торино» вполне может забить, если учесть их стабильную результативность.

Рекомендации:

  • Победа «Наполи» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30

2.0
Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэфф. - 2.00
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Торино Наполи
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