27 апреля 2025 года на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Наполи» примет «Торино». Наполи продолжает бороться за чемпионство, а «Торино» стремится закрепиться в середине таблицы. Этот матч обещает быть интересным, так как обе команды находятся в неплохой форме.

«Наполи»

После 33 туров «Наполи» набрал 71 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице, продолжая борьбу за титул. Наполи не проигрывает в последних 7 играх Серии А, что говорит о высокой стабильности команды. В последних 5 играх они забили 7 голов и пропустили 2. Лучший бомбардир команды – Ромелу Лукаку, который забил 12 голов в 33 матчах. Наполи продолжает атаковать эффективно, забивая в 4 последних матчах и показывая хорошую игру на поле.

Команда также проявляет себя крепко в обороне, пропустив всего 2 гола в последних 5 играх. Однако им предстоит непростой матч против «Торино», который не проигрывает в последних 7 выездных играх.

«Торино»

«Торино» набрал 43 очка и занимает 10-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 3, что свидетельствует о хорошем балансе между атакой и обороной. Лучший бомбардир команды – Че Адамс (10 голов в 33 матчах). В последних матчах «Торино» выглядит уверенно, не проигрывая в 7 из последних 9 игр. Несмотря на стабильную форму, «Торино» вряд ли удастся составить серьезную конкуренцию такому сильному сопернику, как «Наполи», особенно на выезде.

Факты о командах

«Наполи»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропускает 0.40 гола.

Не проигрывает в 7 последних матчах.

Лучший бомбардир – Ромелу Лукаку (12 голов в 33 матчах).

Забивает в 4 последних матчах.

«Торино»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч, пропускает 0.60 гола.

Не проигрывает в 7 из последних 9 матчей.

Лучший бомбардир – Че Адамс (10 голов в 33 матчах).

Пропускает в 8 последних матчах.

Личные встречи 59% (17) 24% (7) 17% (5) 52 Забитых мячей 28 1.79 В среднем за матч 0.97 5:3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 14 тур Торино 0 : 1 Наполи Италия. Серия А, 28 тур Наполи 1 : 1 Торино Италия. Серия А, 19 тур Торино 3 : 0 Наполи Италия. Серия А, 27 тур Торино 0 : 4 Наполи Италия. Серия А, 8 тур Наполи 3 : 1 Торино Италия. Серия А, 36 тур Торино 0 : 1 Наполи Италия. Серия А, 8 тур Наполи 1 : 0 Торино Италия. Серия А, 33 тур Торино 0 : 2 Наполи Италия. Серия А, 14 тур Наполи 1 : 1 Торино Италия. Серия А, 26 тур Наполи 2 : 1 Торино Италия. Серия А, 7 тур Торино 0 : 0 Наполи Италия. Серия А, 24 тур Наполи 0 : 0 Торино Италия. Серия А, 5 тур Торино 1 : 3 Наполи Италия. Серия А, 36 тур Наполи 2 : 2 Торино Италия. Серия А, 17 тур Торино 1 : 3 Наполи Италия. Серия А, 36 тур Торино 0 : 5 Наполи Италия. Серия А, 17 тур Наполи 5 : 3 Торино Италия. Серия А, 37 тур Торино 1 : 2 Наполи Италия. Серия А, 18 тур Наполи 2 : 1 Торино Италия. Серия А, 25 тур Торино 1 : 0 Наполи Италия. Серия А, 6 тур Наполи 2 : 1 Торино Италия. Серия А, 28 тур Торино 0 : 1 Наполи Италия. Серия А, 9 тур Наполи 2 : 0 Торино Италия. Серия А, 30 тур Торино 3 : 5 Наполи Италия. Серия А, 11 тур Наполи 1 : 1 Торино Италия. Серия А, 36 тур Наполи 1 : 2 Торино Италия. Серия А, 17 тур Торино 1 : 0 Наполи Италия. Серия А, 36 тур Торино 2 : 1 Наполи Италия. Серия А, 17 тур Наполи 1 : 1 Торино

Прогноз на матч «Наполи» – «Торино»

«Наполи» является явным фаворитом этого матча, особенно с учeтом своей текущей формы на домашнем стадионе. Несмотря на хорошие результаты «Торино», их выездная форма остаeтся достаточно слабой, и команде предстоит сложный матч на фоне сильного «Наполи».

Наполи, не проигрывая в последних 7 матчах и показывая сильную атаку, продолжит доминировать в этом поединке. Несмотря на крепкую оборону «Торино», «Наполи» будет бороться за три очка, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за титул.

На основании текущей формы и статистики, победа «Наполи» кажется наиболее вероятным исходом, хотя «Торино» вполне может забить, если учесть их стабильную результативность.

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