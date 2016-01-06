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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Торино
Наполи - Торино: обзор матча 06 января 2016
Наполи
06.01.2016, среда, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Торино
16'
Л. Инсинье
41'
М. Гамшик
33'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Торино
Замена
Н. Чалоба
️️️️
М. Гамшик
89'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
87'
81'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Аква
75'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Б. Перес
Замена
Аллан
️️️️
Д. Лопес
74'
72'
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
68'
66'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Белотти
59'
Желтая карточка
К. Глик
47'
Желтая карточка
Д. Базелли
ГОЛ! 2:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Л. Инсинье
41'
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Х. Кальехон
16'
Желтая карточка
Г. Игуаин
6'
3'
Желтая карточка
А. Аква
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
5
Лопес
17
Гамшик
16
Вальдифиори
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
4-4-2
93
Паделли
24
Моретти
83
Бово
15
Глик
3
Молинаро
33
Перес
5
Вивес
33
Базелли
18
Аква
11
Белотти
27
Квальярелла
17
Гамшик
15
Чалоба
15
Чалоба
17
Гамшик
5
Лопес
25
Аллан
25
Аллан
5
Лопес
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
33
Перес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Перес
18
Аква
24
Бенасси
24
Бенасси
18
Аква
11
Белотти
11
Лопес
11
Лопес
11
Белотти
Остались в запасе
Наполи
Торино
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Наполи - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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