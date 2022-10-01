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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Торино
Наполи - Торино: обзор матча 01 октября 2022
Наполи
01.10.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 1
Завершен
Торино
6'
Ф. Ангисса
12'
Ф. Ангисса
37'
Х. Кварацхелия
44'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Торино
85'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Р. Родригес
85'
Замена
Я. Карамо
️️️️
У. Синго
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
81'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
81'
74'
Замена
М. Адопо
️️️️
К. Линетти
74'
Замена
О. Эйна
️️️️
В. Лазаро
73'
Желтая карточка
С. Лукич
70'
Желтая карточка
У. Синго
69'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Миранчук
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
68'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
62'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Распадори
62'
44'
ГОЛ! 3:1!
А. Санабрия
ГОЛ! 3:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
П. Зелински
37'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ангисса
Пас отдал
М. Политано
12'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ангисса
Пас отдал
М. Руй
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
45
Никола Влашич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
20
Зелински
68
Лоботка
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Распадори
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
26
Джиджи
4
Буонджорно
19
Лазаро
15
Родригес
23
Лукич
17
Линетти
45
Влашич
59
Миранчук
19
Санабрия
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
90
Синго
14
Карамо
14
Карамо
90
Синго
15
Родригес
4
Схюрс
4
Схюрс
15
Родригес
19
Лазаро
34
Эйна
34
Эйна
19
Лазаро
17
Линетти
8
Адопо
8
Адопо
17
Линетти
59
Миранчук
28
Радоньич
28
Радоньич
59
Миранчук
Остались в запасе
Наполи
Торино
98
Карим Зедадка
ЛВ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
98
Карим Зедадка
ЛВ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Наполи - Торино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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