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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 17 марта 2014
Торино
17.03.2014, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
90'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Наполи
90'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
80'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Х. Кальехон
Замена
М. Баша
️️️️
Я. Куртич
78'
73'
Замена
Энрике
️️️️
А. Ревейер
Замена
А. Черчи
️️️️
Р. Меджиорини
70'
Желтая карточка
К. Глик
65'
64'
Замена
В. Бехрами
️️️️
Г. Инлер
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
П. Баррето
56'
55'
Желтая карточка
Г. Инлер
39'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
Ч. Бово
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
15
Глик
83
Бово
52
Максимович
24
Моретти
36
Дармиан
27
Куртич
77
Тахцидис
7
Эль-Каддури
10
Баррето
69
Меджиорини
4-3-3
25
Рейна
15
Ревейер
6
Фернандес
39
Альбиоль
13
Гулам
88
Инлер
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Мертенс
9
Игуаин
7
Кальехон
27
Куртич
8
Баша
8
Баша
27
Куртич
10
Баррето
9
Иммобиле
9
Иммобиле
10
Баррето
69
Меджиорини
7
Черчи
7
Черчи
69
Меджиорини
15
Ревейер
3
Энрике
3
Энрике
15
Ревейер
88
Инлер
85
Бехрами
85
Бехрами
88
Инлер
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Инсинье
7
Кальехон
Остались в запасе
Торино
Наполи
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Торино - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
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