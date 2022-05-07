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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 07 мая 2022
Торино
07.05.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
73'
Ф. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Наполи
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Ангисса
90'
+3
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Й. Брекало
81'
Желтая карточка
У. Синго
79'
77'
Замена
Д. Демме
️️️️
Ф. Руис
77'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
73'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Руис
Замена
К. Джиджи
️️️️
А. Иццо
70'
68'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Мертенс
68'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Риччи
66'
Замена
Т. Побега
️️️️
Р. Мандрагора
66'
Замена
К. Ансальди
️️️️
М. Войвода
66'
60'
Пенальти не реализован!
Л. Инсинье
56'
Желтая карточка
И. Лосано
Желтая карточка
М. Войвода
55'
53'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-3-2-1-1
99
Бериша
90
Синго
3
Бремер
4
Иццо
15
Родригес
8
Мандрагора
23
Войвода
21
Риччи
26
Прат
7
Брекало
11
Белотти
4-2-2-2
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Кулибали
6
Мариу Руй
99
Ангисса
8
Руис
11
Лосано
10
Инсинье
10
Мертенс
45
Осимхен
23
Войвода
14
Ансальди
14
Ансальди
23
Войвода
4
Иццо
26
Джиджи
26
Джиджи
4
Иццо
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
8
Мандрагора
4
Побега
4
Побега
8
Мандрагора
7
Брекало
9
Пеллегри
9
Пеллегри
7
Брекало
10
Мертенс
20
Зелински
20
Зелински
10
Мертенс
8
Руис
6
Демме
6
Демме
8
Руис
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
Остались в запасе
Торино
Наполи
1
Лука Джемелло
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Демба Сек
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Демба Сек
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Торино - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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